WSJ узнала, как частные больницы в США избегают бедных районов

WSJ: частные больницы в США переезжают из бедных районов в более обеспеченные

Некоммерческие больницы в США пользуются налоговыми преференциями ради «пользы обществу», однако они зачастую предпочитают покидать районы с менее обеспеченным населением в пользу более благополучных мест, пишет WSJ

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Некоторые из крупных некоммерческих больниц в США, которые призваны предоставлять бесплатную медпомощь малоимущим, переезжают из бедных районов в более обеспеченные, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные расчеты.

Некоммерческие больницы не платят федеральный подоходный налог, а также налоги штата или местные налоги на имущество. Они получают различные льготы, а взамен должны отчитываться перед Налоговым управлением США (IRS), что их деятельность «приносит пользу обществу». Собеседник WSJ среди исследователей университета Джона Хопкинса оценил объем получаемых налоговых льгот в $8,8 млрд.

WSJ отмечает, что в последние годы ряд сетей некоммерческих больниц, такие как CommonSpirit Health, Ascension, Bon Secours Mercy Health перестали владеть или закрыли более половины своих отделений, расположенных в районах с более высоким уровнем бедности. В то же время сеть Mercy, расположенная в Сент-Луисе (Миссури) открыла 56% новых больниц в районах с более низким уровнем бедности. То же касается сети AdventHealth из Флориды.

По словам представителя CommonSpirit, сеть приобретает больницы, «которые в противном случае столкнулись бы с трудностями», и около четверти услуг, которые она предоставляет, покрывает страховка Medicaid. Представитель Mercy заявила, что сеть стремится заботиться о как можно большем количестве пациентов и учитывает загруженность больниц. В Ascension сообщили, что уровень доходов населения в том или ином районе не влияет на решение о закрытии старых или приобретении новых больниц.

Ранее WSJ писала о ряде случаев, когда больницы приобретали лекарства по скидке в рамках федеральной программы для помощи пациентам с низким уровнем дохода, но медицинские учреждения реализовывали препараты среди обеспеченных заболевших.

Американский президент Джо Байден в августе подписал закон, направленный на снижение инфляции. Он предусматривает, среди прочего, сокращение затрат американцев на здравоохранение, документ в частности призван увеличить число имеющих страховку граждан на 3 млн.