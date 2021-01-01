В России за сутки выявили 28 тыс. заразившихся COVID

Впервые за четыре дня суточный прирост заразившихся коронавирусом опустился ниже 29 тыс. человек. Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 3 млн

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 28 284 человек, передает оперативный штаб. С начала пандемии в России зарегистрировали более 3 млн заразившихся.

На этой неделе суточный прирост по COVID-19 побил рекорд: 24 декабря в стране выявили 29,9 тыс. заболевших. В следующие два дня показатель не опускался ниже 29 тыс. человек.

В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. В ней используются препараты «Спутник V» московского Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

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Кроме того, в России могут создать коктейль из антител, аналогичный тому, которым лечили президента США Дональда Трампа. Он будет состоять из моноклональных антител — тех, что защищают от коронавируса, но создаются не в организме человека, а генно-инженерным способом и в концентрированном виде, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.