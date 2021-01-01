Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни

После вакцинации от коронавирусной инфекции уровень антител в организме человека выше, чем после перенесенного заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

При этом эксперт отметил, что титр антител не является единственным показателем наличия иммунитета к COVID-19. «Есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — объяснил он.

Бутенко подчеркнул, что ситуации, когда после острого вирусного заболевания у человека не формируется иммунитет и он заболевает повторно, бывают довольно редко. По его словам, даже если после болезни антитела у человека исчезли, это не означает, что иммунитет не сможет противостоять вирусу.

Ранее глава НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная центром вакцина «Спутник V» способна обеспечить защиту от нового британского штамма коронавируса, который на 70% заразнее других видов COVID-19. Эксперт пояснил, что этот штамм затрагивает только небольшую точку на поверхности вируса, а препарат формирует иммунитет ко всему спайк-белку.