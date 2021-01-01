Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 74,84 (-0,62) Инвестиции, 24 дек, 14:22
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 91,35 (-0,63) Инвестиции, 24 дек, 14:22
Как ретейлеры справляются со шквалом возвратов в пандемию — Bloomberg Pro, 07:50 Год быка: каким будет для инвестора 2021 год РБК и СберПервый, 07:46 Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни Общество, 07:33 Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников Бизнес, 07:15 Я много забываю: как привести мозг в тонус РБК «Стиль» и Delivery Club, 07:07 Трутнев — РБК: «Надо начинать платить за иностранную рабочую силу» Бизнес, 07:00 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области Общество, 06:37 Почти две трети россиян решили копить деньги после событий 2020 года Общество, 06:30 Три секрета эффективных грузоперевозок РБК и Scania, 06:28 Сирия отразила ракетную атаку Израиля в провинции Хама Политика, 06:04 Пулково снизило тарифы для иностранцев до уровня российских авиакомпаний Бизнес, 06:00 Ретейлер назвал самые дорогие покупки россиян в 2020 году Общество, 06:00 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 05:44 Минобороны предложило повысить пособие по уходу за ребенком для военных Общество, 05:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни

После вакцинации от коронавирусной инфекции уровень антител в организме человека выше, чем после перенесенного заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

При этом эксперт отметил, что титр антител не является единственным показателем наличия иммунитета к COVID-19. «Есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — объяснил он.

Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета от «лайт-вакцины» против COVID
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бутенко подчеркнул, что ситуации, когда после острого вирусного заболевания у человека не формируется иммунитет и он заболевает повторно, бывают довольно редко. По его словам, даже если после болезни антитела у человека исчезли, это не означает, что иммунитет не сможет противостоять вирусу.

Ранее глава НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная центром вакцина «Спутник V» способна обеспечить защиту от нового британского штамма коронавируса, который на 70% заразнее других видов COVID-19. Эксперт пояснил, что этот штамм затрагивает только небольшую точку на поверхности вируса, а препарат формирует иммунитет ко всему спайк-белку.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус вакцинация
Материалы по теме
Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета от «лайт-вакцины» против COVID
Общество
Ученые выявили осложняющую течение COVID особенность иммунитета
Общество
Иммунолог назвал способ избавиться от последствий COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter