Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 декабря
Насколько заразен новый штамм коронавируса, начало вакцинации в Европе — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели 3,05 млн человек (плюс 28 284 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 54 778 человек (плюс 552 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 2,45 млн заболевших.
Центр им. Гамалеи получил грант на разработку препарата от COVID-19 на основе моноклональных тел — аналога препарата, которым лечили президента США Дональда Трампа. Результаты разработок могут быть представлены осенью или в конце 2021 года.
Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Вакцина эффективна против нового штамма коронавируса так же, как и против уже привычного вируса, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Центра им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Эксперты оценили прогноз британских ученых, в котором утверждается, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженный в Великобритании, является более заразным, чем прежние мутации, и может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году. Мнения разошлись.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Статистика оперативного штаба расходится с информацией Росстата из-за методологии учета: статистическое ведомство за апрель—октябрь насчитало более 78,6 тыс. смертей пациентов, у которых диагностирован COVID-19.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 78,6 млн человек, из них более 1,74 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 80,3 млн человек, 1,75 млн скончались.
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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 18,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,1 млн), на третьем — Бразилия (7,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Франция (2,6 млн). Более 1,5 млн заражений зафиксировали также в Великобритании, Турции, Италии, Испании, Германии, Аргентине и Колумбии.
По числу заболевших за последний месяц на 1 тыс. человек Россия находится на 52-м месте в мире (5,6 случая).
Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат, который потенциально может вызвать мгновенный иммунитет к коронавирусу.
В европейских странах начали прививать граждан от COVID-19. Прививки получат определенные местными правительствами жители в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.
Пандемия коронавирусной инфекции, с которой человечество столкнулось в 2020 году, не будет последней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
В Канаде зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Михаил Юшков