Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 декабря

Насколько заразен новый штамм коронавируса, начало вакцинации в Европе — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели 3,05 млн человек (плюс 28 284 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 54 778 человек (плюс 552 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 2,45 млн заболевших.