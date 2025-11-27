 Перейти к основному контенту
0

МВД объявило в розыск основательницу рехаба в Дедовске, где пытали детей

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Уроженка Подмосковья Анна Хоботова — основательница реабилитационного центра в Дедовске, где издевались над несовершеннолетними — объявлена в розыск, следует из базы МВД.

В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело, статья не уточняется.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2025 года в Дедовске незаконно функционировал рехаб, где находились 24 подростка с зависимостями. Несмотря на заключенные с законными представителями договоры о работе психологов с детьми, в действительности они подвергались физическому насилию и пыткам. Об этом стало известно после того, как 23 ноября один из постояльцев рехаба попал в больницу без сознания — на его теле медики обнаружили множественные травмы, а также следы связывания рук и ног. Подростка ввели в медикаментозную кому, врачи обратились в полицию.

Через два дня поле госпитализации подростка СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК), истязаниях (п. п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК), незаконном лишении свободы, не связанном с похищением (п. п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 127), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК). Обвинения предъявили администратору центра Виталию Балабрикову, а также 18-летней девушке, подозреваемой в участии в насилии.

Анастасия Лежепекова
Подмосковье реабилитационный центр розыск пытки несовершеннолетние
