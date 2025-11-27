Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замглавы Росавтодора

Среди имущества, которое Генпрокуратура потребовала забрать у бывшего заместителя главы Росавтодора Андрея Самарьянова и его родственников, есть шесть квартир и 12 машино-мест.

Андрей Самарьянов (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры к бывшему заместителю главы Росавтодора Андрею Самарьянову, его бывшей супруге Наталье Самарьяновой, матери Тамаре Самарьяновой, сестре Ольге Самарьяновой и ее мужу Юрию Андрееву об обращении имущества в доход государства.

Как рассказал РБК источник, знакомый с содержанием иска, прокуратура пришла к выводу, что с 2009 по 2023 год суммарные доходы всех перечисленных в иске лиц составили около 60 млн руб. При этом различной недвижимости и автомобилей они купили на 250 млн руб. (нынешнюю рыночную стоимость имущества истцы оценивают в 430 млн руб.), сообщил источник РБК, знакомый с аргументами Генпрокуратуры.

В своем иске Генпрокуратура, в частности, просит изъять у бывшего чиновника и его родственников:

шесть квартир в Санкт-Петербурге;

12 машино-мест;

земельный участок площадью 2218 кв. м в Выборгском районе Ленинградской области и расположенный на нем дом на 179 кв. м;

четыре автомобиля: Audi A6, BMW X4, BMW X7, Mercedes Benz GLE 400.

На самого Самарьянова, по словам источника РБК, сейчас записаны только два машино-места: имущество приобреталось и регистрировалось на близких ему лиц.

До того, как Самарьянов в 2012 году занял должность начальника отдела инженерных сооружений в «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга, ни он, ни его близкие не располагали каким-то значимым имуществом, у Тамары Самарьяновой в собственности были две квартиры в Петербурге площадью 41,8 и 54,9 кв. м, а остальные четверо недвижимостью не владели, говорит источник, знакомый с аргументами прокуратуры.

По словам собеседника РБК, родственники чиновника знали об официальном уровне доходов чиновника, но получали от него денежные средства, «тратили их на свои нужды, извлекали прибыль». На основании федерального закона 273 они могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности, указал он.

«Допущенные Самарьяновым как лицом, занимавшим должность федеральной государственной службы, нарушения запретов и ограничений образовали собой акты коррупционных правонарушений, за которые он, наряду со своими родственниками, должен нести предусмотренную законом ответственность в солидарном порядке. Доказательств приобретения спорного имущества на законные доходы у них не имеется», — процитировал источник содержание иска.

Самарьянов был освобожден от должности заместителя руководителя Росавтодора распоряжением главы правительства Михаила Мишустина 20 октября этого года.

РБК обратился за комментариями к Самарьянову.