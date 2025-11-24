 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Прокуратура потребовала изъять дома подмосковного чиновника и его тещи

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Прокуратура Московской области потребовала лишить бывшего замглавы Ленинского городского округа Гравина и его семью активов на 174 млн руб., рассказали источники РБК. Ранее он был осужден за взятку на 14 лет
Альберт&nbsp;Гравин
Альберт Гравин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Кузьминский районный суд Москвы зарегистрировал иск прокуратуры Московской области к бывшему замглавы администрации Ленинского городского округа Подмосковья Альберту Гравину, его супруге Эльмире и теще Раузе Абряровой об обращении в доход государства имущества на сумму 174,1 млн руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как рассказал РБК источник, знакомый с содержанием иска, прокуратура попросила суд обратить в доход государства принадлежащие семье Гравина две квартиры в Москве и в Крыму, семь земельных участков и десять нежилых помещений в различных районах Московской области, а также три автомобиля: Toyota Alfard 2016 года, Mercedes GLE 400D и Infiniti QX80 2022 года. Дополнительно ведомство требует от Гравиных выплатить в Фонд пенсионного и социального страхования 5,65 млн руб. с продажи Mercedes GLE 350 2019 года, знает собеседник РБК в правоохранительных органах.

Альберт Гравин с 2020 года до ноября 2023 года был первым заместителем главы администрации Ленинского городского округа (административный центр — Видное). Он сложил с себя полномочия по собственному желанию и вскоре был арестован. Вместе с Гравиным в СИЗО отправили главу Ленинского городского округа Алексея Спасского. Его также обвинили в получении взятки. В январе 2025 года суд приговорил Гравина к 14 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток организованной группой в особо крупном размере и обязал его выплатить штраф в размере 215 млн руб.

Гравин занимал различные должности муниципальной службы с 2018 по 2023 год, он обязан был предоставлять сведения о своих доходах, а также о доходах ближайших родственников. Согласно представленным им сведениям, с 2015 по 2023 год совокупный доход всех ближайших членов его семьи, включая мать, супругу и ее родителей, составил около 39 млн руб., с которого, за исключением дохода от продажи имущества, уплачен налог на доходы по ставке 13%, рассказал РБК источник в правоохранительных органах.

Прокуратура установила, что до назначения Гравина на руководящие должности муниципальной службы ни у него, ни у его семьи не было дорогостоящего имущества. Однако в период с 2019 по 2023 год у родственников чиновника появилось имущество на сумму более 174 млн руб., говорится в иске, сообщили источники РБК. По данным следствия, экс-глава Ленинского района регистрировал имущество на родственников, чтобы его не декларировать и скрыть свое реальное положение.

Следствие установило, что с 2019 по 2023 год супруга чиновника получила доход 184,3 млн руб. от своей предпринимательской деятельности, этот доход не может быть признан законным, так как фактически был получен ее супругом в нарушение установленных антикоррупционных запретов и ограничений, говорится в материалах иска, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Беседа по иску назначена на 27 ноября.

Эльмира Гравина числится учредителем трех компаний: ООО «Бион», ООО «Кибион» и ООО «Безе-лайф».

Компания «Бион» была основана ею в 2004 году, за семь лет до оформления брака с чиновником. Компания занимается управлением недвижимым имуществом.

Компания «Кибион», основанная в 2015 году, занимается кадастровой деятельностью. Чистая прибыль компании, по официальным данным, составила 6,5 млн руб.

В 2019 году Гравина учредила компанию «Безе-лайф», основным видом деятельности которой стали парикмахерские услуги. В 2024 году компания получила медицинскую лицензию. Чистая прибыль составила 1,1 млн руб.

Надежда Сарсания
иски изъятие коррупция борьба с коррупцией Подмосковье Кузьминский суд
