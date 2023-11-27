Один человек погиб из-за шторма в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Один человек погиб из-за непогоды в Крыму, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

«Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — уточнил он.

В Крыму из-за шторма пострадали четыре человека, еще один — пропал без вести, сообщило МЧС России.

Телеграм-канал SHOT передавал, что без вести пропал 50-летний Олег М., который пошел смотреть на большие волны в районе рынка «Русич» села Морское. Его родственники обратились к спасателям. На место прибыли сотрудники МЧС, но к поискам мужчины приступить не удалось из-за сильного шторма.

По последним данным, всего в Крыму из зон затоплений были эвакуированы 311 человек, включая 43 ребенка. В пунктах временного размещения находится 71 человек. Подтопленными остаются 93 жилых дома, 100 гостевых домов в Евпатории и Сакском районе. В пяти многоквартирных жилых домах с населением 260 человек нарушено теплоснабжение.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, в городе эвакуировали 35 жителей, погибших нет. Травмы получили три человека, они госпитализированы. По состоянию на 9:30 мск были повалены 189 деревьев и три рекламных щита, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, пострадали 42 автомобиля.

В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб.