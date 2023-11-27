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Воробьев заявил о мощнейшем со времен СССР снегопаде в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде
Снегопад в Подмосковье стал мощнейшим за последние 40 лет, заявил губернатор Воробьев. По его словам, ночью к очистке дорог привлекли почти 3 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. Глава региона также предупредил о гололеде
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье идет самый мощный снегопад за последние 40 лет, работы по очистке дорог продолжаются с ночи, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По го словам, ночью улицы и дороги чистили почти 3 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники. «Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы», — написал Воробьев в телеграм-канале.

Он предупредил, что местами вместе со снегом идет дождь, из-за чего на дорогах образуется гололед.

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Фото:Екатерина Якель / ТАСС

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец накануне сообщил, что в Москве вечером ожидается «черная метель», снегопад экстремально усилится в ночь на понедельник и утром. «Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — отметил он.

Утром 27 ноября Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Больше всего осадков выпало на юге региона, в частности, в Кашире — 23 мм. Кроме того, в столичном регионе идет ледяной дождь, в некоторых районах, например, в Домодедово и Коломне, отмечался гололед. По данным Тишковца, температура воздуха в Московской области колеблется +1,5 градуса на юге до -7,4 на северо-западе.

По информации на сайте Гидрометцентра, в Подмосковье до 21:00 объявлено предупреждение из-за снега, а до конца суток ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, метель и снежные заносы на дорогах. 

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Росавиация сообщала о задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах. Московскую железную дорогу (МЖД) перевели на усиленный режим работы. Дептранс призвал москвичей отложить поездки на машинах. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28-е. Он также отметил, что выпадет еще до 4 см снега.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Подмосковье Андрей Воробьев снегопад гололед
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