Дептранс попросил москвичей отложить поездки из-за непогоды

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Движение на дорогах Москвы затруднено после сильного снегопада, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

На некоторых участках дорог буксуют грузовики. Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев, предупредил департамент.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В дептрансе попросили местных жителей отложить поездки на автомобилях и слушать объявления водителей трамваев, поскольку маршрут транспорта могут внезапно изменить из-за непогоды.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве ожидается «черная метель» — крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10–15 м. По прогнозу синоптиков, снегопад экстремально усилится в ночь на 27 ноября и утром того же дня.

Специалисты прогнозировали, что 27 ноября порывы ветра в столице достигнут 17 м/с, видимость может ухудшиться до 100 м. Всего за сутки в городе возможно выпадение до 26,5 мм осадков — это половина месячной нормы. Снежный покров увеличится с 15 до 23 см, что в три раза превышает нормальный показатель.

В московском управлении МЧС предупредили, что в период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября в столице ожидается мощный снегопад, местами ледяной дождь и сильный гололед. Ведомство рекомендовало местным жителям обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции и не стоять под деревьями, а за рулем автомобиля двигаться на низкой скорости с увеличенной дистанцией от едущих впереди машин.