Минздрав: В Евпатории при шторме пострадали семь человек

В Евпатории при шторме пострадали семь человек

В Евпатории в Крыму из-за непогоды пострадали семь человек, сообщили журналистам в Минздраве России. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализирован в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь.

Контроль текущей обстановки обеспечивает федеральный центр медицины катастроф, информация об ущербе и оказываемой помощи уточняется.

Шторм обрушился вечером 26 ноября на Крым и другие южные регионы России. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в республике.

В МЧС сообщили, что в Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести. В Севастополе во время шторма пострадали три человека, их госпитализировали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В результате шторма, как сообщили в правительстве Крыма, без света остались почти полмиллиона человек. В Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращено водоснабжение и водоотведение.