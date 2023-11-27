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Шторм выбросил сухогруз на мель у набережной Анапы

Шторм выбросил на мель близ Анапы сухогруз с 21 членом экипажа
Обрушившийся на Кубань шторм выбросил на мель вблизи Анапы сухогруз под флагом Белиза. Пока оказать помощь экипажу не удается

Шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза в районе села Витязево под Анапой, сообщает Росречморфлот в телеграм-канале.

На борту, по словам капитана, находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Судно находилось на погрузке ячменя для Египта в порту Тамань, после штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку.

«Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 мск 26.11.23 и оно дрейфовало в сторону берега пока не оказалось на мели в 01:00 мск 27.11.23. Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, судно стоит в 100 м от одной из главных пешеходных улиц Анапы — набережной Паралия. Судно не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий,

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Площадь Южного мола во время шторма на Черном море.

На Крым, Севастополь, Краснодарский край и другие регионы юга России 26 ноября обрушился шторм. В Крыму из-за света порядка полумиллиона человек остались без света. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
сухогруз шторм Анапа
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