 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Украине, в Румынии и Молдавии сообщили о последствиях непогоды

Зеленский: на Украине из-за непогоды без света остались 400 населенных пунктов
В воскресенье 26 ноября непогода охватила не только регионы юга России, но и Украину, Румынию и Молдавию. В этих странах есть перебои с электричеством, перекрыты некоторые дороги
Непогода в Одесской области Украины
Непогода в Одесской области Украины (Фото: odeskaODA / Telegram)

На Украине из-за непогоды 26 ноября без электричества остались как минимум 400 населенных пунктов в десяти областях, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Его текст размещен на сайте главы государства.

Среди регионов, где ввиду урагана развернули оперативные штабы, он назвал Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области.

В Одесской области, как сообщил губернатор Олег Кипер, на 20:00 26 ноября без электричества оказались 234 населенных пункта. Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что из-за нестабильной подачи электроэнергии в городе были отключены районные котельные для сбережения оборудования, вместо них запускали генераторы.

В Николаевской области также фиксировали нарушения подачи электричества в десятках населенных пунктов, в регионе из-за непогоды перекрыли движение на десяти участках дорог.

Госпогранслужба Украины сообщила, что из-за непогоды Молдавия закрыла приграничные переходы «Маяки — Паланка — Удобное», «Староказаче — Тудора». Newsmaker со ссылкой на правительство Молдавии пишет, что в республике из-за снегопада оказались заблокированы свыше десяти трасс. В кишиневском аэропорту были отменены или перенесены несколько рейсов. Школьникам в молдавской столице 27 ноября разрешили не посещать занятия.

Румынский новостной портал Hotnews пишет, что в стране из-за непогоды перекрыли около 20 участков дорог, кроме того, были закрыты порты на черноморском побережье. Некоторые населенные пункты в стране также остались без электричества, передает Realitatea, занятия в части школ страны 27 ноября будут идти онлайн.

Власти Крыма заявили об отключении света у 500 тыс. человек из-за урагана
Общество
Эвакуация людей в Евпатории из-за урагана

Читайте на РБК Pro
«Астра» впервые отчиталась после громкого IPO. Покупать ли акции компании
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
Что может заменить эйчарам ушедший из России SAP
Из массового — в элитарный: уместен ли деловой костюм в современном мире

От непогоды пострадали и российские регионы: Крым, Краснодарский край, Запорожская и Херсонская области. Крымские власти сообщили, что в регионе на фоне урагана остались без света около полумиллиона человек. В Запорожской области подтоплена часть Бердянска.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Румыния Молдавия непогода
Материалы по теме
Аэропорт Сочи возобновил прием самолетов на фоне урагана
Общество
В Крыму на фоне урагана понедельник объявили выходным днем
Общество
Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
На Украине, в Румынии и Молдавии сообщили о последствиях непогоды Общество, 01:16
Центр Бердянска затопило из-за шторма Общество, 00:55
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Аэропорт Сочи возобновил прием самолетов на фоне урагана Общество, 00:26
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Власти Крыма заявили об отключении света у 500 тыс. человек из-за урагана Общество, 00:05
Во втором за вечер российском регионе нейтрализовали беспилотник ВСУ Политика, 00:01
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в «Безопасном городе» Общество, 00:00
Смена лидера в чемпионате. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Три человека погибли на руднике в Якутии из-за выброса метана Общество, 26 ноя, 23:48
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 26 ноя, 23:47
При пожаре на тракторном заводе в Челябинске никто не пострадал Общество, 26 ноя, 23:37
В Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов Общество, 26 ноя, 23:27
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 26 ноя, 23:18