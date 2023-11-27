На Украине, в Румынии и Молдавии сообщили о последствиях непогоды

В воскресенье 26 ноября непогода охватила не только регионы юга России, но и Украину, Румынию и Молдавию. В этих странах есть перебои с электричеством, перекрыты некоторые дороги

Непогода в Одесской области Украины (Фото: odeskaODA / Telegram)

На Украине из-за непогоды 26 ноября без электричества остались как минимум 400 населенных пунктов в десяти областях, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Его текст размещен на сайте главы государства.

Среди регионов, где ввиду урагана развернули оперативные штабы, он назвал Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области.

В Одесской области, как сообщил губернатор Олег Кипер, на 20:00 26 ноября без электричества оказались 234 населенных пункта. Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что из-за нестабильной подачи электроэнергии в городе были отключены районные котельные для сбережения оборудования, вместо них запускали генераторы.

В Николаевской области также фиксировали нарушения подачи электричества в десятках населенных пунктов, в регионе из-за непогоды перекрыли движение на десяти участках дорог.

Госпогранслужба Украины сообщила, что из-за непогоды Молдавия закрыла приграничные переходы «Маяки — Паланка — Удобное», «Староказаче — Тудора». Newsmaker со ссылкой на правительство Молдавии пишет, что в республике из-за снегопада оказались заблокированы свыше десяти трасс. В кишиневском аэропорту были отменены или перенесены несколько рейсов. Школьникам в молдавской столице 27 ноября разрешили не посещать занятия.

Румынский новостной портал Hotnews пишет, что в стране из-за непогоды перекрыли около 20 участков дорог, кроме того, были закрыты порты на черноморском побережье. Некоторые населенные пункты в стране также остались без электричества, передает Realitatea, занятия в части школ страны 27 ноября будут идти онлайн.

От непогоды пострадали и российские регионы: Крым, Краснодарский край, Запорожская и Херсонская области. Крымские власти сообщили, что в регионе на фоне урагана остались без света около полумиллиона человек. В Запорожской области подтоплена часть Бердянска.