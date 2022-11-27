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27 ноя, 23:30
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Какие регионы стали лидерами по числу роста преступлений. Инфографика
В 29 российских регионах за январь—октябрь зафиксировали рост преступности, в 56 — снижение. В каких регионах она выросла больше всего — в инфографике РБК.
В России почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия
Общество
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Теги
Светлана Прохорова, Дмитрий Серков
преступность
Россия
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adv.rbc.ru
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