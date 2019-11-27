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Общество ,  
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Росстандарт назвал регионы с некачественным топливом
По данным ведомства, доля нарушений превысила 20% на заправках в 18 регионах страны. В их числе — Владимирская и Костромская области, Крым, Севастополь и несколько сибирских субъектов. В Москве и Подмосковье нарушений не нашли

В 18 регионах России доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях превысила 20%. Об этом свидетельствует карта качества топлива, опубликованная на сайте Росстандарта.

В числе регионов с наибольшим числом нарушений оказались Владимирская, Костромская и Рязанская области, Крым, Севастополь, Чечня и Дагестан. Нарушения также были выявлены в нескольких регионах Сибири — в Курганской, Новосибирской, Свердловской и Томской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, в Хакасии, Туве, а также в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.

Еще в шести регионах — в Карелии, Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Ханты-Мансийским автономном округе и Якутии — доля нарушений на проверенных автозаправочных станциях составила 5–10%.

В большинстве регионов, по данным ведомства, нарушения были выявлены менее чем на 5% заправок. В их числе — Красноярский край, Пермский край, Камчатский край, Нижегородская и Омская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Ростовская область.

Общество
Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

При этом в Минпромторге «РИА Новости» сообщили, что на заправках Москвы и Подмосковья Росстандарт в текущем году не нашел нарушений качества топлива.

Как уточняет ТАСС, в Чукотском автономном округе, Астраханской, Кировской и Магаданской областях, а также в Мордовии и Калмыкии проверки не проводились. В пресс-службе Минпромторга агентству сообщили, что Росстандарт ежегодно проверяет порядка 1 тыс. АЗС. «Планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне», — отметили там.

В сентябре Росстандарт, изучив качество топлива на заправках, выяснил, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Кроме того, сообщило ведомство, топливо не доливают на каждой пятой (19%) АЗС в России. По словам главы ведомства Алексея Абрамова, недолив на АЗС в основном происходит из-за манипуляций с программным обеспечением на топливораздаточных колонках (ТРК). Он предложил проверять не конкретную колонку, а всю систему заправки целиком.

Теги: Росстандарт, топливо, АЗС
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