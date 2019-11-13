Ростехнадзор сообщил о завершении строительства трассы Москва — Петербург

Специалисты завершили строительные работы на платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Соответствующее заключение застройщику выдало Северо-Западное управление Ростехнадзора, сообщается на сайте ведомства.

Строительные работы велись с 2012 года. Застройщиком выступило ООО «Магистраль двух столиц», а подрядчиком — турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇.

Как сообщили в ведомстве, в течение семи лет инспекторы Северо-Западного и Центрального управлений Ростехнадзора регулярно осуществляли проверки всех возводимых сооружений, предусмотренных проектом.

В марте «Автодор» сообщил, что стоимость проезда по всей трассе М-11 составит менее 2 тыс. руб. С помощью транспондера и льгот автомобилисты смогут значительно уменьшить эту сумму, заверили в компании.

Скоростная трасса М-11 общей протяженностью 669 км пролегает от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 займет не более пяти с половиной часов. Бесплатным дублером новой дороги станет соединяющая сейчас два города трасса М-10.