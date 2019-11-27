Офицер из дела Дрыманова устроился в СК после обвинений в коррупции

Офицер из дела Дрыманова устроился в СК после обвинений в коррупции

Прокуратура получала сообщения о коррупции следователя Алексея Крамаренко с 2003 года, замгенпрокурора возражал против его приема в центральный аппарат СК. Сейчас Крамаренко арестован по делу о связях офицеров СК с криминалитетом

Алексей Крамаренко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва‎»)

Бывший заместитель генпрокурора Евгений Забарчук (ныне — замруководителя аппарата правительства) в 2007 году возражал против трудоустройства следователя Алексея Крамаренко в центральный аппарат Следственного комитета из-за его возможной причастности к коррупции. Об этом стало известно в Мосгорсуде, где рассматривается дело о связях высокопоставленных офицеров СКР с представителями криминального мира, передает корреспондент РБК.

Крамаренко и двоим его сослуживцам вменяется получение взятки в $1 млн от предпринимателя Дмитрия Смычковского за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), попавшего за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

В среду, 27 ноября, гособвинитель Милана Дигаева зачитала выдержки из личного дела Крамаренко. Из них следует, что он многократно получал выговоры за «непроцессуальные решения» по уголовным делам.

10 октября 2007 года Крамаренко, до этого три года отработавший в ФСКН, получил должность в 3-м управлении центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре (СКП). Через десять дней сотрудники управлений кадров и собственной безопасности начали в отношении него служебную проверку. Это произошло после письма Забарчука председателю СКП Александру Бастрыкину.

По мнению Забарчука, Крамаренко не отвечал «требованиям к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей». За ним числилось в том числе «нарушение норм прокурорской этики, выразившееся в содействии в совершении преступлений», сказано в документах. Также Крамаренко «привлекался к дисциплинарной ответственности за принятие незаконных процессуальных решений по ряду уголовных дел и сокрытие наличия в собственности земельного участка». Проверка установила, что управление кадров не истребовало личное дело Крамаренко и должным образом не проверило кандидата на должность в центральном аппарате СКР.