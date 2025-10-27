Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату

Александра Митрошина подала иск к бывшему адвокату Алисе Волховой и юристу Ольге Гольцевой, обвиняемым в мошенничестве. Блогер оценила причиненный ей ущерб в 68,6 млн руб. и потребовала дополнительно 1 млн за моральный вред

Александра Митрошина (Фото: mitroshinablogging / Telegram)

Блогер Александра Митрошина подала гражданский иск к своему бывшему адвокату Алисе Волховой и юристу Ольге Гольцевой с требованиями взыскать с них 68,6 млн руб. материального ущерба и 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Заявление направлено в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК сообщил адвокат блогера Михаил Мушаилов.

Следственное управление СКР по Южному административному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении Волховой и Гольцевой 15 октября. Следствие полагает, что адвокат Волхова совместно с юристом Гольцевой и другими лицами с марта 2023-го по август 2024 года вводила Митрошину в заблуждение, сообщая ей о «проблемах с налоговыми и правоохранительными органами», а также о необходимости получения иностранного гражданства и о нахождении блогера в «черном списке администрации президента».

Как утверждает потерпевшая, именно под предлогом решения вымышленных проблем с властями она последовательно передавала деньги своему адвокату и ее партнеру. Так, она перечислила 10,5 млн и 9,5 млн руб. на счета, связанные с Волховой, а также 21 млн руб. — на благотворительный фонд «Содружество». Еще 12,4 млн руб. ушли на «оформление гражданства Вануату», 10,1 млн руб. — на иной надуманный повод. В августе 2024 года за «исключение из черного списка» Митрошина передала наличными 5 млн руб. В общей сложности блогер оценивает причиненный ей ущерб в 68 617 818 руб.

В 2023 году Волхова представляла интересы Митрошиной в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК). Тогда следствие утверждало, что с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, используя упрощенную систему налогообложения и аффилированные ИП, не заплатила налоги на сумму около 127 млн руб. Дело было прекращено, после того как обвиняемая полностью погасила недоимку.

В 2024 году, по данным СКР, во время расследования другого уголовного дела — о легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) — Волхова узнала о наличии значительных средств на счетах Митрошиной и, как утверждает ведомство, убедила ее передать часть этих денег «для сохранности» и «решения вопросов» с налоговыми органами.

Чертановский районный суд Москвы избрал для Волховой и Гольцевой меру пресечения в виде домашнего ареста. Обе признали вину в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств, грозит до семи лет колонии. Следствие установило, что блогер купила недвижимость в Москве за 127 млн руб., полученных преступным путем. Она полностью признает вину и содержится под домашним арестом.