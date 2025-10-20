В Гане нашли мертвым 18-летнего вратаря, похищенного ради выкупа

В Гане нашли мертвым 18-летнего вратаря из Сенегала, похищенного ради выкупа

Власти Сенегала сообщили, что вратарь Туре мог стать жертвой мошенников. Africa Foot пишет, что его похитили, пообещав стажировку в профессиональном клубе

В Гане нашли тело 18-летнего футбольного вратаря из Сенегала Шейха Туре, который, предположительно, стал жертвой мошенников и вымогателей, сообщает Foot Africa.

Футболиста похитили, пообещав возможность стажировки в профессиональном клубе, а потом стали требовать выкуп, пишет De Telegraaf.

В министерстве африканской интеграции и иностранных дел Сенегала подтвердили смерть молодого спортсмена и сообщили, что ведется расследование.

Туре играл за команду Esprit Foot Yeumbeul из пригорода Дакара.