Против певца Витаса завели уголовное дело после конфликта в караоке-клубе

Против певца Витаса завели уголовное дело о вреде здоровью после конфликта в караоке-клубе

В отношении певца Витаса завели уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Он распылил газовый баллончик в лицо одному из посетилей караоке-клуба в Москве, сообщали ранее ТАСС и «Московский комсомолец»

Витас (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

В отношении певца Витаса (Виталия Грачева) после конфликта в караоке-клубе завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Певец сейчас находится под подпиской о невыезде, рассказали собеседники агентств.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве. Адвокат Витаса Сергей Жорин заявил РБК, что пока не комментирует ситуацию.

В ночь на 23 октября в развлекательном заведении в Пресненском районе Москвы произошел конфликт между посетителями, во время которого один из участников конфликта распылил другому в лицо «раздражающее вещество», сообщало МВД. После происшествия правоохранительные органы организовали проверку.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эстрадный певец Виталий Грачев (Витас) в ходе конфликта в караоке-клубе в центре Москвы распылил одному из посетителей содержимое газового баллончика в лицо. По словам собеседника «Московского комсомольца», конфликт произошел между Витасом и мужчиной, который сидел за соседним столиком в караоке-клубе. У мужчины медики зафиксировали химический ожог глаз.

В марте 2018 года городской суд подмосковного Одинцово признал Витаса виновном в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России) и назначил ему административный арест сроком на семь суток за стрельбу около загородного дома в Барвихе (Московская область). Артист рассказывал, что «мы просто по воронам стреляли из стартового пистолета», «а соседи что-то разнервничались».

В 2013 году Витаса заподозрили в угрозе убийством и в оскорблении представителя власти после ДТП на ВДНХ в Москве. На автомобиле Infiniti Витас сбил велосипедистку, после чего столкнулся с припаркованными неподалеку Hyundai и Mercedes. Девушка была госпитализирована с ушибами. Перед столпившимися после аварии людьми певец стал размахивать пистолетом (позже выяснилось, что это был муляж). Прибывших на место ЧП полицейских певец оскорбил, а одного из силовиков ударил ногой. От медицинского освидетельствования он отказался, зач что его на три года лишили водительских прав.

Однако во время расследования обвинения в отношении певца смягчили, а сам он принес извинения велосипедистке, которую сбил. В итоге Останкинский суд Москвы приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб. за применение насилия в отношении представителя власти.