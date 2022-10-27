Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Аналитики назвали регионы, где сильнее всего выросли цены на частные дома Недвижимость, 14:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:06
Против певца Витаса завели уголовное дело после конфликта в караоке-клубе Общество, 14:03
Почему на рынке медоборудования в России может возникнуть дефицит Pro, 13:59
Кремль назвал ложью сравнение памятников в Польше с «символами лжи» Политика, 13:58
Махачев заявил, что ему не хватило отца Хабиба в день триумфа в UFC Спорт, 13:51
Резюме руководителя среднего звена: какие ошибки не допустить Pro, 13:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Заработал Web3-маркетплейс по продаже имен Telegram Крипто, 13:40
Юрист сообщил о первой отмене уголовного дела о фейках об армии Общество, 13:32
Песков назвал личным мнением слова сенатора об «иноагентстве» уехавших Политика, 13:30
Чего ждать от ключевой ставки после пятничного заседания ЦБ Pro, 13:24
Пушилин сообщил о ликвидации плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 13:23
Последствия пожара на железнодорожной станции в Шахтерске. Фоторепортаж Общество, 13:20 
В мэрии рассказали о создании новых рабочих мест по мере развития метро Город, 13:19
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Против певца Витаса завели уголовное дело после конфликта в караоке-клубе

Против певца Витаса завели уголовное дело о вреде здоровью после конфликта в караоке-клубе
В отношении певца Витаса завели уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Он распылил газовый баллончик в лицо одному из посетилей караоке-клуба в Москве, сообщали ранее ТАСС и «Московский комсомолец»
Витас
Витас (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

В отношении певца Витаса (Виталия Грачева) после конфликта в караоке-клубе завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Певец сейчас находится под подпиской о невыезде, рассказали собеседники агентств.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве. Адвокат Витаса Сергей Жорин заявил РБК, что пока не комментирует ситуацию.

В ночь на 23 октября в развлекательном заведении в Пресненском районе Москвы произошел конфликт между посетителями, во время которого один из участников конфликта распылил другому в лицо «раздражающее вещество», сообщало МВД. После происшествия правоохранительные органы организовали проверку.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эстрадный певец Виталий Грачев (Витас) в ходе конфликта в караоке-клубе в центре Москвы распылил одному из посетителей содержимое газового баллончика в лицо. По словам собеседника «Московского комсомольца», конфликт произошел между Витасом и мужчиной, который сидел за соседним столиком в караоке-клубе. У мужчины медики зафиксировали химический ожог глаз.

В марте 2018 года городской суд подмосковного Одинцово признал Витаса виновном в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России) и назначил ему административный арест сроком на семь суток за стрельбу около загородного дома в Барвихе (Московская область). Артист рассказывал, что «мы просто по воронам стреляли из стартового пистолета», «а соседи что-то разнервничались».

В 2013 году Витаса заподозрили в угрозе убийством и в оскорблении представителя власти после ДТП на ВДНХ в Москве. На автомобиле Infiniti Витас сбил велосипедистку, после чего столкнулся с припаркованными неподалеку Hyundai и Mercedes. Девушка была госпитализирована с ушибами. Перед столпившимися после аварии людьми певец стал размахивать пистолетом (позже выяснилось, что это был муляж). Прибывших на место ЧП полицейских певец оскорбил, а одного из силовиков ударил ногой. От медицинского освидетельствования он отказался, зач что его на три года лишили водительских прав.

Однако во время расследования обвинения в отношении певца смягчили, а сам он принес извинения велосипедистке, которую сбил. В итоге Останкинский суд Москвы приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб. за применение насилия в отношении представителя власти.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Екатерина Костина Екатерина Костина
Витас уголовное дело газовый баллончик караоке Москва
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Москве начали проверку конфликта с участием Витаса в караоке-клубе
Общество
Суд арестовал певца Витаса за стрельбу на Рублевке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter