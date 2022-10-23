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В Москве начали проверку конфликта с участием Витаса в караоке-клубе

Певец Витас в ходе конфликта в караоке-клубе распылил содержимое газового баллончика, пишут ТАСС и «МК». По данным газеты, у пострадавшего мужчины зафиксировали химический ожог глаз
Виталий Грачев (Витас)
Виталий Грачев (Витас) (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

В Пресненском районе Москвы произошел конфликт между посетителями одного из развлекательных заведений, в ходе которого один из них распылил другому в лицо «раздражающее вещество». Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

«В полицию обратился гражданин с сообщением о том, что в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице мужчина распылил ему в лицо раздражающее вещество», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, эстрадный певец Виталий Грачев (Витас) в ходе конфликта в караоке-клубе в центре Москвы распылил одному из посетителей содержимое газового баллончика в лицо.

Издание «Московский комсомолец» сообщало, что на певца Витаса написали заявление в полицию. По данным газеты, у Витаса завязался конфликт с мужчиной, сидевшим за соседним столом в караоке-клубе. У пострадавшего мужчины зафиксировали химический ожог глаз.

РБК обратился за комментарием к Витасу и его официальному представителю.

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В марте 2018 года Витаса отвезли в полицию после стрельбы около загородного дома в Барвихе в Подмосковье. «Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались», — рассказал он тогда.

Суд признал певца виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Витасу также назначили штраф в размере 500 руб.

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Москва Артист конфликт газовый баллончик караоке полиция проверка
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