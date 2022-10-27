Майкл Блумберг заявил о провалах системы образования США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Как Банк Японии борется с падением курса иены Pro, 09:37
Связанный с Baring Vostok перевозчик продаст половину парка грузовиков Бизнес, 09:36
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 09:34
Акции Meta рухнули почти на 20% после публикации квартальных данных Инвестиции, 09:31
Российский вратарь показал исторический результат по «сухим» матчам в НХЛ Спорт, 09:28
Берлин счел «Северный поток-2» непригодным к поставкам газа Политика, 09:21
Как тесть нового британского премьер-министра создал бизнес на $78 млрд Pro, 09:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 09:10
Как Белоруссия принимает уезжающих после объявления мобилизации россиян Политика, 09:00
В каких случаях миграция ведет к катастрофе, а когда улучшает экономику Pro, 08:50
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 08:46
Майкл Блумберг заявил о провалах системы образования США Общество, 08:40
Развожаев сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС Политика, 08:33
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 08:15
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Майкл Блумберг заявил о провалах системы образования США

Миллиардер Майкл Блумберг заявил о провалах системы образования США
Результаты тестов для поступления в колледжи упали до минимума с 1991 года. Недостатки системы образования угрожают лидирующей роли США и могут привести к росту преступности, считает Блумберг
Майкл Блумберг
Майкл Блумберг (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В США углубляется кризис в системе начального и среднего образования, ситуацию усугубляет отказ многих колледжей и университетов от приема результатов стандартизированных школьных тестов SAT и ACT. Вместо того что требовать от средних школ большей ответственности, колледжи снижают ожидания от выпускников, написал бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг в колонке на Bloomberg.

Средний результат вступительного экзамена для колледжа ACT упал в этом году до минимума за 30 лет — до 19,8 баллов (всего набрать можно от одного до 36 баллов), указал он. Впервые с 1991 года средняя оценка опустилась ниже планки в 20 баллов: 2012 году этот показатель равнялся 21,1, в 2002-м — 20,8 балла, постоянное снижение график демонстрирует с 2017 года.

При этом оценки по математике и чтению в четвертом и восьмом классах демонстрируют «катастрофическое снижение», следует из данных Национального оценивания образовательного прогресса (NAEP). Блумберг считает, что этот тренд говорит о необходимости вмешаться в работу системы образования и восстановить стандарты тестирования для абитуриентов.

«Это правда, что дистанционное обучение во время пандемии имело губительные последствия для учащихся всех возрастов. Но системное снижение успеваемости учащихся началось еще до пандемии», — пишет Блумберг.

За последний год доля тестируемых, которые не достигли ни одного контрольного показателя по всем четырем предметным областям (чтение, английский язык, математика и естествознание), выросла с 38 до 42%, отметил миллиардер. По его данным, за исключением азиатских студентов, результаты тестирования подростков всех рас показывают худшие результаты, чем в 2017 году. И только около четверти (22%) всех студентов достигли контрольных показателей в каждой из четырех предметных областей.

Читайте на РБК Pro
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков
Миграция: как она навредила экономике Греции и помогла США
Как Банк Японии борется с падением курса иены
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства

Блумберг считает, что система общего образования в США не в состоянии подготовить большинство учащихся к поступлению в колледж и дальнейшей карьере. При этом, по его мнению, университеты и колледжи «делают вид, что не замечают» проблемы. За последние два года число учебных заведений, переставших требовать от абитуриентов результаты ACT или SAT, удвоилось и достигло 1,8 тыс., в их числе даже лучшие университеты США. Как пишет Блумберг, это привело к тому, что «все меньше учащихся вообще утруждают себя сдачей экзаменов», за последние четыре года число сдающих ACT старшеклассников сократилось почти на 30%, тогда как общее число абитуриентов выросло.

«Способ обратить вспять снижение успеваемости учащихся заключается не в отмене стандартов. Следует делать больше, чтобы помочь учащимся соответствовать им, и делать так, чтобы школы несли ответственность за результаты», — подчеркнул миллиардер.

Противники тестов аргументируют свою позицию тем, что менее обеспеченные абитуриенты не имеют доступа к дорогостоящим курсам подготовки и репетиторам, напомнил Блумберг. При этом тезис о положительном влиянии отмены тестирования на число поступивших детей из менее обеспеченных семей имеет мало доказательств. Более того, устранение объективных критериев оценивания грозит сыграть на руку абитуриентам из богатых семей, поскольку повышается важность рекомендательных писем и внеклассных мероприятий, пояснил миллиардер. Позволив учащимся не проходить тестирования, колледжи уменьшили стимулы для средних школ беспокоиться о низкой успеваемости, считает Блумберг.

«Недостатки американской системы образования угрожают будущему страны в качестве мирового лидера. В экономике, которая конкурентоспособна и более основана на навыках, чем когда-либо, отступление от стандартов означает ограничение возможностей карьерного роста студентов и делает слишком многих зависимыми от правительства для сведения концов с концами или, что трагично, провоцирует преступную деятельность», — резюмировал он.

Колледжи, в которых решили отказаться от рассмотрения результатов тестирования, уделяют больше внимания среднему баллу абитуриента в средней школе, вступительному эссе и других факторам, сообщал CBS News. Телеканал указывал: некоторые эксперты в сфере образования считают, что по результатам стандартизированных тестов ACT и SAT сложно предсказать, будет ли абитуриент успешным студентом. Глава приемной комиссии Университета Новой Англии Скотт Стейнберг подчеркнул, что стандартизированные тесты имеют очень низкую дополнительную ценность по сравнению с показателями успеваемости школьника.

Организаторы тестов АСТ сочли решение многих колледжей отказаться от результатов тестирования ошибочным. Учителя старших классов, особенно в богатых частных школах, могут завышать оценки выпускников, если колледжи будут придавать слишком большое значение успеваемости учащегося, рассказал бывший генеральный директор ACT Мартен Рурда в письме Калифорнийскому университету.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Майкл Блумберг США образование
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кравцов сообщил о планах насчет ЕГЭ на фоне отказа от Болонской системы
Политика
Родители из Москвы и Петербурга оценили систему школьного образования
Общество
В Минобрнауки исключили изоляцию российской системы образования
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter