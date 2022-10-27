Майкл Блумберг заявил о провалах системы образования США

Результаты тестов для поступления в колледжи упали до минимума с 1991 года. Недостатки системы образования угрожают лидирующей роли США и могут привести к росту преступности, считает Блумберг

Майкл Блумберг (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В США углубляется кризис в системе начального и среднего образования, ситуацию усугубляет отказ многих колледжей и университетов от приема результатов стандартизированных школьных тестов SAT и ACT. Вместо того что требовать от средних школ большей ответственности, колледжи снижают ожидания от выпускников, написал бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг в колонке на Bloomberg.

Средний результат вступительного экзамена для колледжа ACT упал в этом году до минимума за 30 лет — до 19,8 баллов (всего набрать можно от одного до 36 баллов), указал он. Впервые с 1991 года средняя оценка опустилась ниже планки в 20 баллов: 2012 году этот показатель равнялся 21,1, в 2002-м — 20,8 балла, постоянное снижение график демонстрирует с 2017 года.

При этом оценки по математике и чтению в четвертом и восьмом классах демонстрируют «катастрофическое снижение», следует из данных Национального оценивания образовательного прогресса (NAEP). Блумберг считает, что этот тренд говорит о необходимости вмешаться в работу системы образования и восстановить стандарты тестирования для абитуриентов.

«Это правда, что дистанционное обучение во время пандемии имело губительные последствия для учащихся всех возрастов. Но системное снижение успеваемости учащихся началось еще до пандемии», — пишет Блумберг.

За последний год доля тестируемых, которые не достигли ни одного контрольного показателя по всем четырем предметным областям (чтение, английский язык, математика и естествознание), выросла с 38 до 42%, отметил миллиардер. По его данным, за исключением азиатских студентов, результаты тестирования подростков всех рас показывают худшие результаты, чем в 2017 году. И только около четверти (22%) всех студентов достигли контрольных показателей в каждой из четырех предметных областей.

Блумберг считает, что система общего образования в США не в состоянии подготовить большинство учащихся к поступлению в колледж и дальнейшей карьере. При этом, по его мнению, университеты и колледжи «делают вид, что не замечают» проблемы. За последние два года число учебных заведений, переставших требовать от абитуриентов результаты ACT или SAT, удвоилось и достигло 1,8 тыс., в их числе даже лучшие университеты США. Как пишет Блумберг, это привело к тому, что «все меньше учащихся вообще утруждают себя сдачей экзаменов», за последние четыре года число сдающих ACT старшеклассников сократилось почти на 30%, тогда как общее число абитуриентов выросло.

«Способ обратить вспять снижение успеваемости учащихся заключается не в отмене стандартов. Следует делать больше, чтобы помочь учащимся соответствовать им, и делать так, чтобы школы несли ответственность за результаты», — подчеркнул миллиардер.

Противники тестов аргументируют свою позицию тем, что менее обеспеченные абитуриенты не имеют доступа к дорогостоящим курсам подготовки и репетиторам, напомнил Блумберг. При этом тезис о положительном влиянии отмены тестирования на число поступивших детей из менее обеспеченных семей имеет мало доказательств. Более того, устранение объективных критериев оценивания грозит сыграть на руку абитуриентам из богатых семей, поскольку повышается важность рекомендательных писем и внеклассных мероприятий, пояснил миллиардер. Позволив учащимся не проходить тестирования, колледжи уменьшили стимулы для средних школ беспокоиться о низкой успеваемости, считает Блумберг.

«Недостатки американской системы образования угрожают будущему страны в качестве мирового лидера. В экономике, которая конкурентоспособна и более основана на навыках, чем когда-либо, отступление от стандартов означает ограничение возможностей карьерного роста студентов и делает слишком многих зависимыми от правительства для сведения концов с концами или, что трагично, провоцирует преступную деятельность», — резюмировал он.

Колледжи, в которых решили отказаться от рассмотрения результатов тестирования, уделяют больше внимания среднему баллу абитуриента в средней школе, вступительному эссе и других факторам, сообщал CBS News. Телеканал указывал: некоторые эксперты в сфере образования считают, что по результатам стандартизированных тестов ACT и SAT сложно предсказать, будет ли абитуриент успешным студентом. Глава приемной комиссии Университета Новой Англии Скотт Стейнберг подчеркнул, что стандартизированные тесты имеют очень низкую дополнительную ценность по сравнению с показателями успеваемости школьника.

Организаторы тестов АСТ сочли решение многих колледжей отказаться от результатов тестирования ошибочным. Учителя старших классов, особенно в богатых частных школах, могут завышать оценки выпускников, если колледжи будут придавать слишком большое значение успеваемости учащегося, рассказал бывший генеральный директор ACT Мартен Рурда в письме Калифорнийскому университету.