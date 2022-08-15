Составители Шанхайского рейтинга вузов выбрали лучший университет мира

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит Pro, 09:53
Путин назначил бывшего командира СОБРа «Рысь» замглавы Росгвардии Политика, 09:48
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 09:46
Легенда «Челси» Терри обратился к Абрамовичу Спорт, 09:41
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Pro, 09:25
Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем независимости КНДР Политика, 09:22
Афганистан запросил у России около 1 млн баррелей нефти Бизнес, 09:20
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 09:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Составители Шанхайского рейтинга вузов выбрали лучший университет мира Общество, 09:11
Володин заявил о потере финансовой самостоятельности Украины Политика, 09:08
Талибы объявили годовщину прихода к власти в Афганистане праздничным днем Политика, 09:07
Как Афганистан прожил год при талибах. Фотогалерея Политика, 09:00 
Курсы криптовалют снова растут. Что будет с ними дальше Pro, 08:56
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 08:55
Общество ,  
0 

Составители Шанхайского рейтинга вузов выбрали лучший университет мира

В первой тройке лучших вузов, по мнению составителей Шанхайского рейтинга, — вузы из США, лучшим стал Гарвард
Вид на кампус Гарвардского университета
Вид на кампус Гарвардского университета (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Лучшим высшим учебным заведением мира в 2022 году, по версии рейтинга Academic Ranking of World Universities (ARWU, составляется Шанхайским университетом Цзяо Тун), стал Гарвард. Вуз набрал 100 баллов.

В рамках Шанхайского рейтинга учебные заведения оцениваются по шести критериям: количество выпускников и сотрудников — лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии, число высокоцитируемых исследователей, статей в журналах Nature и Science, а также индексы цитирования научных статей и академический результат деятельности вуза в отношении к числу сотрудников.

Гарвард набрал по 100 баллов по каждому из показателей, кроме двух: число сотрудников — лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (96,8) и академическая деятельность учебного заведения на каждого сотрудника (84,3). Вуз стабильно занимает первое место в Шанхайском рейтинге с 2003 года, набирая каждый раз по 100 баллов.

МГУ выбыл из топ-200 вузов мира по качеству образования
Общество
Фото:Александр Вильф / РИА Новости

Второе и третье места также заняли вузы из США: Стэнфорд (76,8) и Массачусетский технологический университет (MIT, 70,1). За ними идут британский Кембридж (69,6) и калифорнийский университет Беркли (65,3). В десятку лучших вузов мира в том числе вошли Принстон (США), Оксфорд (Великобритания), Колумбийский университет (США), Калифорнийский технологический университет (Caltech, США) и Университет Чикаго (США).

Всего рейтингование прошла 1 тыс. учебных заведений. Российских университетов в списке оказалось десять, однако в первую сотню ни один из них не вошел. Выше всех оказался МГУ (место с 101-го по 150-е). Также в перечне — СПбГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, Сеченовский университет, НГУ, Сколтех и другие.

Cогласно рейтингу, который публикует Quacquarelli Symonds (QS, последняя версия была опубликована 8 июня), в топ-3 лучших вузов мира вошли Массачусетский технологический университет (100 баллов), Кэмбридж (98,8) и Стэнфорд (98,5). МГУ оказался в рейтинге на 75-м месте, Бауманка — на 230-м, НГУ — на 260-м.

Читайте на РБК Pro
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Пожелайте удачи на новом месте: как крупному бизнесу работать с отзывами
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Котировки бигтехов восстанавливаются. Как эти компании переживут рецессию
Статьи
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи

Еще один авторитетный рейтинг вузов, который составляет Times Higher Education (THE), поставил на первое место Оксфорд, на второе — Калифорнийский технологический институт, на третье — Гарвард.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Гарвард Стэнфорд Массачусетский технологический институт рейтинг вузов
Материалы по теме
Эксперты составили топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников
Общество
«Коммерсантъ» узнал, что вузы засекретили данные детей участников СВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter