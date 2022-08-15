Составители Шанхайского рейтинга вузов выбрали лучший университет мира

В первой тройке лучших вузов, по мнению составителей Шанхайского рейтинга, — вузы из США, лучшим стал Гарвард

Вид на кампус Гарвардского университета (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Лучшим высшим учебным заведением мира в 2022 году, по версии рейтинга Academic Ranking of World Universities (ARWU, составляется Шанхайским университетом Цзяо Тун), стал Гарвард. Вуз набрал 100 баллов.

В рамках Шанхайского рейтинга учебные заведения оцениваются по шести критериям: количество выпускников и сотрудников — лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии, число высокоцитируемых исследователей, статей в журналах Nature и Science, а также индексы цитирования научных статей и академический результат деятельности вуза в отношении к числу сотрудников.

Гарвард набрал по 100 баллов по каждому из показателей, кроме двух: число сотрудников — лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (96,8) и академическая деятельность учебного заведения на каждого сотрудника (84,3). Вуз стабильно занимает первое место в Шанхайском рейтинге с 2003 года, набирая каждый раз по 100 баллов.

Второе и третье места также заняли вузы из США: Стэнфорд (76,8) и Массачусетский технологический университет (MIT, 70,1). За ними идут британский Кембридж (69,6) и калифорнийский университет Беркли (65,3). В десятку лучших вузов мира в том числе вошли Принстон (США), Оксфорд (Великобритания), Колумбийский университет (США), Калифорнийский технологический университет (Caltech, США) и Университет Чикаго (США).

Всего рейтингование прошла 1 тыс. учебных заведений. Российских университетов в списке оказалось десять, однако в первую сотню ни один из них не вошел. Выше всех оказался МГУ (место с 101-го по 150-е). Также в перечне — СПбГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, Сеченовский университет, НГУ, Сколтех и другие.

Cогласно рейтингу, который публикует Quacquarelli Symonds (QS, последняя версия была опубликована 8 июня), в топ-3 лучших вузов мира вошли Массачусетский технологический университет (100 баллов), Кэмбридж (98,8) и Стэнфорд (98,5). МГУ оказался в рейтинге на 75-м месте, Бауманка — на 230-м, НГУ — на 260-м.

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Еще один авторитетный рейтинг вузов, который составляет Times Higher Education (THE), поставил на первое место Оксфорд, на второе — Калифорнийский технологический институт, на третье — Гарвард.