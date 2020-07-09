Общество , 09 июл, 14:52
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СК завел дело о геноциде фашистами жителей Сталинграда
Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде жителей бывшей Сталинградской области немецкими военными во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как заявили в СК, уголовное дело по ст. 357 УК России (геноцид) было возбуждено после проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) во время войны.
«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — говорится в сообщении.
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