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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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СК обвинил латвийских карателей в геноциде в годы войны
В Новгородской области поисковики обнаружили массовое захоронение, в котором находились останки 42 человек. СК возбудил уголовное дело о геноциде против выходцев из Латвии, служивших в те годы нацистам и участвовавших в зачистках
Фото: СК РФ

В Новгородской области у деревни Жестяная Горка поисковики обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. В нем хоронили жертв карательных операций, проводившихся оккупировавшими регион немцами в 1942 году, сообщает Следственный комитет (СК).

Зачистками в районе Жестяной Горки занималась специальная команда немецкой службы безопасности (СД), в состав которой входили и бывшие жители Латвийской ССР. «В 1942–1943 годах члены группы систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным, проходившим военную службу в Вооруженных силах СССР», — говорится в сообщении СК.

Руководитель группы, немецкий генерал Курт Герцог, в 1947 году был осужден советским судом на 25 лет лагерей за «зверские расправы над советскими гражданами». В 1948 году он умер под Воркутой. Вместе с ним во время судебного процесса 1947 года в лагеря отправились 18 других участников расправ. Однако 33 человека из группы карателей после войны не были преданы суду, так как им удалось скрыться. Как уточняет СК, они нашли убежище на территории Канады, США и Германии.

«Главным следственным управлением СК России и Генеральной прокуратурой России дана правовая оценка этим фактам и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ — геноцид. В рамках расследования уголовного дела будет создан банк данных ДНК с целью идентификации граждан», — сообщили в СКР.

В районе деревень Жестяная Горка и Черная ранее уже находили массовые захоронения. Всего в том районе было расстреляно не менее 3,7 тыс. человек. Руководителя карателей, Курта Герцога, также обвиняли в переплавке на сувениры золотого покрытия куполов Софийского собора и Георгиевского собора Юрьева монастыря и демонтаже памятника «Тысячелетие России» в Новгороде.

«Смерть граждан в количестве трех тысяч семисот человек, трупы которых обнаружены в ямах-могилах около дер. Жестяная Горка и дер. Черная, НАСИЛЬСТВЕННАЯ и последовала от полученных ими тяжких смертельных телесных повреждений — сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжелыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломом реберных дуг, часто множественных, причиненных какими-то тупыми предметами», — говорилось в акте Чрезвычайной государственной комиссии, фигурировавшем в материалах процесса 1947 года.

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В Латвии предложили считать геноцидом действия СССР при «оккупации»

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, Латвия, геноцид
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