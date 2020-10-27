Кремль ответил на обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных

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Власти работают над тем, чтобы устранить возникшую в России проблему с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Пескова, сейчас нет ни одной страны мира, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована. «Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии, и так далее, в том числе и для президента», — сказал он.

Так пресс-секретарь отреагировал на просьбу прокомментировать обращение благотворительных фондов России к президенту, Госдуме, Совету Федерации, и профильным ведомствам. В открытом письме, которое подготовили благотворительный фонд Константина Хабенского вместе с другими благотворительными организациями, в том числе «Подари жизнь», и «АдВита», говорится, что в стране возникла нехватка 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов».