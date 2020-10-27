Минздрав ответил на письмо фонда Хабенского Путину о лекарствах

Накануне благотворительный фонд Хабенского пожаловался на нехватку препаратов для онкобольных. В Минздраве заявили, что подготовили документ, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на них

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Министерство здравоохранения России разработало меры, чтобы не допустить дефицита препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На проблему нехватки лекарств для онкологических больных в России накануне,26 октября, обратили внимание благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с другими благотворительными фондами и организациями (среди них — «Подари жизнь», «АдВита», «Энби»). Они опубликовали открытое письмо, в котором сообщили о дефиците 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов», в том числе винкристина, этопозида и даунорубицина. В качестве причин дефицита в письме назывались сокращение производства и уход некоторых участников в связи с «несовершенством системы государственного регулирования фармацевтического рынка».

«В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты», — цитирует агентство сообщение ведомства. Сейчас разработанный проект проходит межведомственное согласование, уточнили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что на обеспечение лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями и ценообразование на препараты

значительное влияние оказала пандемия коронавируса, которая вызвала рост цен на фармсубстанции. Ситуация с наличием лекарств для онкобольных находится на контроле министерства, подчеркнули в пресс-службе.