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Минздрав ответил на письмо фонда Хабенского Путину о лекарствах

Накануне благотворительный фонд Хабенского пожаловался на нехватку препаратов для онкобольных. В Минздраве заявили, что подготовили документ, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на них
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Министерство здравоохранения России разработало меры, чтобы не допустить дефицита препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На проблему нехватки лекарств для онкологических больных в России накануне,26 октября, обратили внимание благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с другими благотворительными фондами и организациями (среди них — «Подари жизнь», «АдВита», «Энби»). Они опубликовали открытое письмо, в котором сообщили о дефиците 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов», в том числе винкристина, этопозида и даунорубицина. В качестве причин дефицита в письме назывались сокращение производства и уход некоторых участников в связи с «несовершенством системы государственного регулирования фармацевтического рынка».

«В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты», — цитирует агентство сообщение ведомства. Сейчас разработанный проект проходит межведомственное согласование, уточнили в пресс-службе.

Фонд Хабенского написал Путину о дефиците лекарств для онкобольных
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В Минздраве отметили, что на обеспечение лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями и ценообразование на препараты
значительное влияние оказала пандемия коронавируса, которая вызвала рост цен на фармсубстанции. Ситуация с наличием лекарств для онкобольных находится на контроле министерства, подчеркнули в пресс-службе.

Благотворительные организации для решения проблемы дефицита лекарств в свою очередь предлагали следующие меры: срочную централизованную закупку ряда препаратов государством и их распределение по больницам, изменение нормативной базы при организации госзакупок препаратов, а также создание эффективной системы контроля и быстрого реагирования на нехватку лекарств.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», — указывали авторы письма.

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Автор
Анастасия Батманова
Минздрав лекарства
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