В перестрелке бойцов спецподразделений в Чечне погибли два человека
Сотрудники спецподразделений ОМОНа и СОБРа в Чечне устроили перестрелку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В селе Ачхой-Мартан в Чечне, недалеко от кафе, произошла перестрелка между сотрудниками СОБРа и ОМОНа, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский. В настоящее время устанавливается число пострадавших», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что причина стрельбы устанавливается.
О гибели в перестрелке двух человек, у том числе одного силовика, рассказал также источник «РИА Новости». По его словам, погибший гражданский пытался «унять конфликт». Источник «Интерфакса» сообщил, что бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта.
В пресс-службе МВД по Чеченской Республике рекомендовали РБК обратиться в следственный комитет. В СУ СК России по Чечне заявили РБК, что на данный момент не комментируют информацию. РБК обратился за комментарием к пресс-службе Росгвардии.