В перестрелке бойцов спецподразделений в Чечне погибли два человека

Причины перестрелки выясняются, кроме погибших, есть раненые, их число сейчас устанавливается

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Сотрудники спецподразделений ОМОНа и СОБРа в Чечне устроили перестрелку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В селе Ачхой-Мартан в Чечне, недалеко от кафе, произошла перестрелка между сотрудниками СОБРа и ОМОНа, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский. В настоящее время устанавливается число пострадавших», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причина стрельбы устанавливается.

О гибели в перестрелке двух человек, у том числе одного силовика, рассказал также источник «РИА Новости». По его словам, погибший гражданский пытался «унять конфликт». Источник «Интерфакса» сообщил, что бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта.

В пресс-службе МВД по Чеченской Республике рекомендовали РБК обратиться в следственный комитет. В СУ СК России по Чечне заявили РБК, что на данный момент не комментируют информацию. РБК обратился за комментарием к пресс-службе Росгвардии.