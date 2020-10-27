Гейтс допустил «неидеальность» первых вакцин от коронавируса

Фонд Билла и Мелинды Гейтс вкладывает миллиарды долларов в разработку новых препаратов, в том числе вакцин против коронавируса SARS-CoV-2

Билл Гейтс (Фото: John Lamparski / Getty Images)

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что прошедшие все стадии испытаний вакцины от коронавируса появятся в США в начале следующего года. Такой прогноз он дал главному редактору Yahoo Finance на интернет-конференции All Markets Summit.

«Если повезет, у нас будут два или три из шести препаратов, которые сейчас находятся в третьей фазе испытаний. У Pfizer есть все шансы стать одной из первых — это очень опытная компания по производству вакцин, и она очень хорошо спланировала свое исследование», — сказал Гейтс.

Миллиардер ожидает также, что уже в начале года AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna и Sanofi выпустят свои вакцины, которые проходят третью стадию испытаний.

В то же время Гейтс признал, что первые вакцины могут быть неидеальными. «Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения вашего заболевания и передачи вируса может быть неидеальной», — сказал он.