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Пандемия коронавируса ,  
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Гейтс допустил «неидеальность» первых вакцин от коронавируса

Фонд Билла и Мелинды Гейтс вкладывает миллиарды долларов в разработку новых препаратов, в том числе вакцин против коронавируса SARS-CoV-2
Microsoft MSFT $211,03 +0,14% Купить
Pfizer PFE $38 -0,26% Купить
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: John Lamparski / Getty Images)

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что прошедшие все стадии испытаний вакцины от коронавируса появятся в США в начале следующего года. Такой прогноз он дал главному редактору Yahoo Finance на интернет-конференции All Markets Summit.

«Если повезет, у нас будут два или три из шести препаратов, которые сейчас находятся в третьей фазе испытаний. У Pfizer есть все шансы стать одной из первых — это очень опытная компания по производству вакцин, и она очень хорошо спланировала свое исследование», — сказал Гейтс.

Миллиардер ожидает также, что уже в начале года AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna и Sanofi выпустят свои вакцины, которые проходят третью стадию испытаний.

В то же время Гейтс признал, что первые вакцины могут быть неидеальными. «Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения вашего заболевания и передачи вируса может быть неидеальной», — сказал он.

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Билл Гейтс

«Хотя вполне вероятно, что вакцины от COVID-19 будет достаточно, чтобы на следующей встрече в следующем году мы были в лучшем положении, чем сегодня», — допустил Гейтс, но добавил, что «мы все равно не вернемся к нормальной жизни».

Миллиардер также рассказал о неожиданности, которую принесла пандемия. «Волна диких историй о вакцине, о том, что это заговор, основанный на злом умысле, который часто связывают со мной либо с доктором [Энтони] Фаучи, — это совершенно новый элемент, которого я не ожидал», — отметил он.

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Гейтс уже неоднократно давал прогнозы о сроках окончания пандемии.

Ранее в интервью телеканалу Fox бизнесмен сказал, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году. Это интервью вышло по случаю увеличения пожертвований его фонда на борьбу с COVID-19 до $650 млн.

«Конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году. Но в течение 2021 года мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально. Слава богу, технология вакцины уже есть, подоспело финансирование, компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично полагаю, что это не продлится вечно», — сказал тогда Гейтс.

Автор
Владислав Гордеев
вакцина Билл Гейтс коронавирус
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