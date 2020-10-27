Минздрав включил вакцину «Вектора» в рекомендации по профилактике COVID

Теперь среди средств специфической профилактики инфекции у взрослых указаны две российские вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первая прошла регистрацию в августе, а вторая — в середине октября

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» (Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / РИА Новости)

Минздрав опубликовал обновленную версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса, в которую добавил вакцину «ЭпиВакКорона», зарегистрированную в октябре новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Вакцину включили в подпункт «Специфическая профилактика COVID-19 у взрослых». Кроме препарата «ЭпиВакКорона» для профилактики инфекции у взрослых от 18 до 60 лет также рекомендована комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром Н.Ф.Гамалеи.

Для лечения коронавируса Минздрав рекомендует шесть препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа. В ведомстве отметили, что пока нельзя сделать однозначный вывод об эффективности указанных препаратов, однако их следует применять в тех случаях, если потенциальная польза превышает риски.

Первая российская вакцина от короанвиурса — «Спутник V» — была зарегистрирована в августе, а о регистрации «ЭпиВакКорона» президент России Владимир Путин объявил 14 октября. В отличие от «Спутник V» вакцина «Вектора» не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса.