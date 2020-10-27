Суд не стал арестовывать подозреваемых по делу об имуществе Баталова
Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать 72-летнюю актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина, обвиняемых по делу о мошенничестве с недвижимостью и банковскими счетами умершего актера Алексея Баталова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением суда в отношении Дрожжиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали в суде (цитата по ТАСС).
Согласно решению суда, Дрожжину обязали являться по вызову следователя и суда, а также запретили ей без разрешения следователя общаться с фигурантами дела, покидать район проживания и отправлять почтовые сообщения.
Такое же решение суд принял в отношении Цивина.
О задержании Дрожжиной и Цивина по делу о мошенничестве с имуществом Баталова Следственный комитет сообщил утром 26 октября. «Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая», — заявили в СК.