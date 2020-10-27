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Суд не стал арестовывать подозреваемых по делу об имуществе Баталова

Задержанным по делу актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину запретили общаться с другими фигурантами дела, а также покидать район проживания
Актриса Наталья Дрожжина во время избрания меры пресечения
Актриса Наталья Дрожжина во время избрания меры пресечения (Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / РИА Новости)

Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать 72-летнюю актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина, обвиняемых по делу о мошенничестве с недвижимостью и банковскими счетами умершего актера Алексея Баталова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда в отношении Дрожжиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали в суде (цитата по ТАСС).

Согласно решению суда, Дрожжину обязали являться по вызову следователя и суда, а также запретили ей без разрешения следователя общаться с фигурантами дела, покидать район проживания и отправлять почтовые сообщения.

Такое же решение суд принял в отношении Цивина.

О задержании Дрожжиной и Цивина по делу о мошенничестве с имуществом Баталова Следственный комитет сообщил утром 26 октября. «Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая», — заявили в СК.

СК задержал подозреваемых в мошенничестве с имуществом Баталова
Общество
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) с имуществом Баталова следователи завели в сентябре. Следствие утверждало, что в результате обмана вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария лишились двух квартир, мастерской актера, а также доли в четырехкомнатной квартире и крупной денежной суммы.

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Сами вдова и дочь обвинили в обмане Дрожжину и Цивина, однако те обвинения опровергли. Тогда в разговоре с РБК Цивин сообщил, что договор пожизненного содержания на часть недвижимого имущества, принадлежащего Марии Баталовой, был оформлен на Дрожжину по просьбе Леонтенко. После этого Дрожжина, утверждает он, написала завещание на имя Марии Баталовой.

Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Ему было 88 лет. 

Автор
Анастасия Батманова
Алексей Баталов
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