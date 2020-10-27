Суд не стал арестовывать подозреваемых по делу об имуществе Баталова

Задержанным по делу актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину запретили общаться с другими фигурантами дела, а также покидать район проживания

Актриса Наталья Дрожжина во время избрания меры пресечения (Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / РИА Новости)

Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать 72-летнюю актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина, обвиняемых по делу о мошенничестве с недвижимостью и банковскими счетами умершего актера Алексея Баталова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда в отношении Дрожжиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали в суде (цитата по ТАСС).

Согласно решению суда, Дрожжину обязали являться по вызову следователя и суда, а также запретили ей без разрешения следователя общаться с фигурантами дела, покидать район проживания и отправлять почтовые сообщения.

Такое же решение суд принял в отношении Цивина.

О задержании Дрожжиной и Цивина по делу о мошенничестве с имуществом Баталова Следственный комитет сообщил утром 26 октября. «Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая», — заявили в СК.