СК завел дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

По данным следствия, вдова и дочь актера «обманным путем» лишились двух квартир, одна их которых располагается в центре Москвы, мастерской актера, а также доли в четырехкомнатной квартире и «крупной денежной суммы».

Сейчас следователи изучают выписки со счетов потерпевших. В ближайшее время также будут проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов, сообщили в СК.

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