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СК задержал подозреваемых в мошенничестве с имуществом Баталова

Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью и банковскими счетами умершего актера Алексея Баталова было возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина по делу о мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова. Обоим задержанным предъявлено обвинение, меру пресечения для них выберет суд, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение. <...> Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая», — уточнили в СК.

Ранее следователи признали потерпевшими вдову и дочь актера Алексея Баталова Гитану Леонтьенко и Марию Баталову, по их версии, женщины обманным путем лишились мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, доли в четырехкомнатной квартире, а также потеряли крупную сумму денег.

СК признал семью актера Баталова потерпевшей по делу о мошенничестве
Общество
Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды в Доме кино


Народный артист СССР Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 89 лет. Позднее телеканал «Россия 1» сообщил, что дочь актера Мария Баталова и его вдова Гитана Леонтьенко написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. По словам Леонтьенко, они обманным путем получили доверенности на всю недвижимость Баталова.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года. Цивин тогда в разговоре с РБК сообщил, что договор пожизненного содержания на часть недвижимого имущества, принадлежащего Марии Баталовой, был оформлен на Дрожжину по просьбе жены Баталова. После этого Дрожжина, утверждает он, написала завещание на имя Марии Баталовой.

«Таким образом, если бы с Натальей Дрожжиной что-то случилось, никто бы не смог отторгнуть это имущество, кроме как сама Мария Алексеевна. Здесь Баталова защищена со всех сторон», — считает Цивин.

Автор
Владислав Гордеев
Алексей Баталов мошенничество Следственный комитет
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