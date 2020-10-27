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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 октября

К производству кислорода для больниц могут подключить металлургов, Меркель задумалась о частичном локдауне, комендантский час в Словении, Минздрав России разрешил выписывать до тестов — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Выздоровели
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,53 млн человек (плюс 17 347 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 26 269 тыс. человек (плюс 219 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,14 млн заболевших.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

  • Ситуация с коронавирусной инфекцией может стабилизироваться в России в первой декаде декабря. Фаза роста заболеваемости, по законом эпидемиологии, продолжается в среднем 2–2,5 инкубационного периода, который насчитывает 14 дней. О какой-либо стабилизации можно говорить к первой декаде декабря, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
  • Диагностировать у себя коронавирусную инфекцию в случае ее бессимптомного течения можно только с помощью тестов, сообщили опрошенные РБК эксперты. При этом они напомнили, что регулярное тестирование себя на вирус неэффективно и обернется, скорее всего, крупными расходами. Поэтому делать его нужно только в случае, если был контакт с заболевшим коронавирусом.
  • Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снова может обостриться в феврале-марте 2021 года, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Во всем мире, по мнению Пшеничной, коронавирус может быть активен минимум полтора года. Она считает, что в разных странах и регионах будут периодически возникать «горячие точки», вызванные инфекцией.
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  • По новой версии рекомендаций Минздрава пациентов с COVID-19 можно выписывать на долечивание домой до получения отрицательного теста на коронавирус. Домой могут отправить в случае стойкого улучшения клинической картины, при исчезновении лихорадки — температура должна быть ниже 37,5 градусов, при отсутствии признаков нарастания дыхательной недостаточности и уровне C-реактивного белка меньше 10 мг/л. В расчет также будет приниматься уровень лейкоцитов.
  • Вакцина «ЭпиВакКорона», зарегистрированная в октябре новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», добавлена Минздравом в рекомендации для применения при профилактике COVID.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • В 38 регионах России наблюдается превышение эпидемических порогов по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), сообщил Роспотребнадзор.

  • Минпромторг запросил у металлургов данные по возможности производства кислорода на фоне сообщений о его дефиците из-за коронавируса. Заводы могут начать производить медицинский кислород вместо технического, если получат лицензию.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 42,96 млн человек, из них более 1,15 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 43,48 млн человек, в том числе 1,15 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,9 млн), на третьем — Бразилия (5,4 млн), на четвертом — Россия. Далее с результатами от 1 до 1,2 млн заражений следуют Франция, Аргентина, Испания и Колумбия.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель намерена ввести в стране «облегченную» версию локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Она планирует вместе с 16 главами федеральных земель договориться о новой модели режима ограничений в среду. При этом школы и детские сады продолжат работу, магазины будут работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия планируется отменить.
  • Правительство Словении ввело с 27 октября ограничения на въезд и выезд граждан во все города и поселения: во всех населенных пунктах с 21:00 до 6:00 часов будет введен комендантский час. Нарушить его можно будет в случае опасности здоровью, выполнении неотложных рабочих задач, для доступа к экстренным службам, а также при доставке еды и медикаментов.Также вводится запрет на массовые мероприятия, если в них участвует более шести человек, в том числе речь идет о свадьбах и религиозных церемониях.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл
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