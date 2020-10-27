Пандемия коронавируса , 27 окт, 08:45
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 октября
К производству кислорода для больниц могут подключить металлургов, Меркель задумалась о частичном локдауне, комендантский час в Словении, Минздрав России разрешил выписывать до тестов — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,53 млн человек (плюс 17 347 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 26 269 тыс. человек (плюс 219 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,14 млн заболевших.