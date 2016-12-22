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Суд в Москве арестовал пытавшегося сбежать экс-зампрокурора Башкирии
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Суд в Москве арестовал пытавшегося сбежать экс-зампрокурора Башкирии
Общество, 14:03
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Суд в Москве арестовал пытавшегося сбежать экс-зампрокурора Башкирии
Пытавшегося сбежать из России экс-заместителя прокурора Башкортостана Олега Горбунова суд отправил под арест на два месяца. Генпрокуратура в суде выступила против этой меры пресечения, посчитав ее необоснованной
Фото: сайт Следственного комитета РФ

Басманный суд Москвы избрал для бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, задержанного в аэропорту Шереметьево при попытке уехать из России, меру пресечения в виде ареста на два месяца.

«27 октября 2018 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Горбунова Олега Валентиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Данная мера пресечения избрана сроком до 26 декабря 2018 года», — сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Во время судебного заседания Горбунов просил суд не отправлять его в СИЗО. С такой просьбой, как сообщает «РИА Новости», обратился к судье и представитель Генпрокуратуры. Представитель ведомства отметил, что законность и обоснованность постановления о возбуждении дела в отношении Горбунова не подлежит сомнению.

«Тем не менее, кроме тяжести предъявленного обвинения, следователь должен указать основания для необходимости избрания в отношении обвиняемого самой тяжкой меры пресечения в виде заключения под стражу. В материалах данные основания не содержатся, в том числе в дополнительных материалах они тоже не представлены», — сказал в суде прокурор.

Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке сбежать из России
Общество

Горбунова задержали 26 октября в аэропорту Шереметьево, он собирался покинуть Россию. В отношении него и начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело. По данным следствия, они, действуя в составе группы и по предварительному сговору, получили через посредников взятку в размере 10 млн руб. от первого замглавы администрации Уфы за отмену постановления о возбуждении уголовного дела.

В сообщении на сайте Следственного комитета России говорится, что фигурантами по этому делу проходят еще четыре человека: сотрудник прокуратуры города Уфы, депутат выборного органа местного самоуправления, руководитель коммерческой организации, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве, а также первый заместитель главы администрации города Уфы. В СК уточнили, что они уже дали показания.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина.
Теги: Басманный суд , Башкирия , Прокурор , арест
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