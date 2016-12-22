СК опубликовал видео с задержанным зампрокурора Башкирии

Следственный комитет России опубликовал видео с попытавшимся покинуть страну заместителем прокурора Башкирии Олегом Горбуновым.

На записи видно, как Горбунов знакомится с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки).

Видео: СК РФ

Горбунов был задержан ранее в пятницу, 26 октября, в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. В отношении него и начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело. По данным следствия, они, действуя в составе группы и по предварительному сговору, получили взятку в размере 10 млн руб. от первого замглавы администрации Уфы за отмену постановления о возбуждении уголовного дела.

Источник, близкий к аппарату правительства республики, сказал РБК, что в Башкирию приехала команда следователей из Москвы. «РИА Новости» со ссылкой на источник передавало, что накануне следователи провели обыски в квартире и на даче зампрокурора.