Один из основателей Рунета потерял сознание в СИЗО

Один из основателей Рунета Солдатов потерял сознание на свидании в СИЗО с женой

72-летний Алексей Солдатов приговорен к двум годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. Его сын сообщил, что его отец «смертельно болен» и «умирает в тюрьме»

Алексей Солдатов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший замминистра связи и один из основателей Рунета Алексей Солдатов, приговоренный к двум годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями, потерял сознание на свидании в СИЗО со своей женой, пишет в материале «Московского комсомольца» член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Ева Меркачева. Это подтвердила РБК адвокат Солтадова Екатерина Чупарнова.

Чупарнова рассказала, что это произошло 20 сентября.

«Солдатов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. Со слов его супруги, уже через десять минут после начала свидания цвет его лица изменился на бледно-синий, он попытался встать, чтобы позвать конвоира и обратиться за помощью, но, потеряв сознание, упал, ударившись головой о стекло», — сказала адвокат.

Падающего Солдатова подхватил сосед, также пришедший на свидание со своими близкими, но тот все равно ударился головой о решетку, пишет Меркачева. Конвоиры вызвали врачей, которые вкололи ему лекарство, и он пришел в себя, сообщает она. Сейчас экс-замминистра находится в больнице СИЗО «Матросская тишина».

Чупарнова добавила в разговоре с РБК, что на следующий день ему снова стало плохо. Она отметила, что у Солдатова хроническая обструктивная болезнь легких.

26 сентября сын 72-летнего сооснователя Рунета Андрей Солдатов сообщил в соцсети X, что его отец «смертельно болен» и «умирает в тюрьме». По его словам, 27 августа у осужденного повысилась температура и начались проблемы с легкими. Его перевели в больницу «Матросской тишины». Сын уточнил, что его отец потерял сознание во время свидания с женой неделю назад.

В конце августа Меркачева сообщила, что Солдатов обратился к правозащитникам из-за своего критического состояния. Он рассказал, что чувствует себя очень плохо и боится, что может не выдержать. По его словам, у него температура 38,5 и сильный кашель, ему не хватает кислорода. Левое легкое, «по его ощущениям, практически не работает», рассказала член СПЧ. По ее словам, еще в начале месяца ему обещали, что госпитализируют в тюремную больницу, но до сих пор так и не сделали этого.

На следующий день после обращения осужденного к правозащитникам Меркачева рассказала, что Солдатова перевели в тюремную больницу.«Дай Бог создатель Рунета выживет!» — написала она в телеграм-канале.

Член СПЧ говорила, что Солдатов перенес две онкологические операции, а также страдает хронической сердечной недостаточностью и рядом других тяжелых заболеваний, его состояние за решеткой ухудшается. В свою первую ночь в СИЗО № 4 «Медведь» он спал на полу, без матраса, в камере на 40 человек, сообщала Меркачева.