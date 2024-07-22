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Одному из создателей Рунета дали два года за злоупотребление полномочиями

Сооснователь Рунета Солдатов получил два года за злоупотребление полномочиями
Приговоры Солдатову, экс-чиновнику Минсвязи и основоположнику Рунета, и двум его бизнес-партнерам вынесли по статье о злоупотреблении полномочиями. Ранее их обвиняли в мошенничестве, однако статью изменили на более мягкую
Алексей Солдатов
Алексей Солдатов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор по делу бывшего замминистра связи, одного из основоположников Рунета Алексея Солдатова о злоупотреблении полномочиями, следует из базы данных на сайте суда.

Приговор вынесли 22 июля по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями), по ней подсудимому могло грозить до четырех лет лишения свободы. Как сообщает RTVI со ссылкой на адвоката Солдатова Екатерину Чупарнову, его приговорили к двум годам лишения свободы.

Приговоры вынесли и другим фигурантам, бизнес-партнерам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину.

Дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 году. Изначально экс-замминистра, Антипова и Шкиттина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этой части статьи им грозило до десяти лет лишения свободы. В феврале 2022 года обвинение переквалифицировали всем фигурантам.

В уголовном деле одного из основателей Рунета изменилась статья обвинения
Технологии и медиа
Алексей Солдатов

Изначально следствие полагало, что все три фигуранта обманным путем передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, ранее принадлежавшие АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» (РосНИИРОС).

Однако, как рассказал РБК адвокат Шкиттина Саркис Дарбинян, при переквалификации статьи версия обвинения изменилась. Следствие пришло к выводу, что фигуранты не получили согласия общего собрания учредителей РосНИИРОСа на сделку по передаче IP-адресов Reliable Communications, в связи с чем причинили существенный вред правам и законным интересам института, лишив тот статуса локального интернет-регистратора.

Дарбинян, в свою очередь, подчеркнул, что о подготовке трансфера IP-адресов «знало все правление», на это указывали имеющиеся документы и письма. Кроме того, аналогичный трансфер был проведен в пользу MSK IX («дочка» «Ростелекома»), «но он не вызывает вопросов у следователей», говорил адвокат.

Вывод, что при трансфере адресов РосНИИРОС лишился статуса локального интернет-регистратора, по словам защитника, не соответствовал действительности, поскольку «никто его статуса не лишал». «Правление РосНИИРОСа самостоятельно принимало решение о ликвидации института. Это вело к лишению статуса LIR (локального интернет-регистратора. — РБК), а не действия обвиняемых», — подчеркивал адвокат.

В декабре 2019 года Reliable Communications вернула РосНИИРОСу IP-адреса. Солдатов и Антипов до сентября 2020-го находились под домашним арестом, позднее их отпустили под подписку о невыезде. Шкиттин на момент ареста не находился в стране. По словам Дарбиняна, Генпрокуратура добивалась его экстрадиции, но МИД Германии отказал.

РБК обратился за комментарием к адвокату Чупарновой.

Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет, ее создали на базе вычислительного центра Института атомной энергетики им. Курчатова. РосНИИРОС, который был администратором национального домена .ru, создали по его инициативе. С 2008 по 2010 год Солдатов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, после работал в МГУ и МИФИ.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Рунет злоупотребление полномочиями приговор уголовное дело
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В уголовном деле одного из основателей Рунета изменилась статья обвинения
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