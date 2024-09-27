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Общество ,  
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Число погибших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до семи

Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Дагестане после взрыва на АЗС спасатели извлекли из-под завалов трех человек, сообщило МЧС в телеграм-канале. Всего пострадали 17 человек, из низ семеро погибли, в том числе двое детей.

Глава республики Сергей Меликов писал в телеграм-канале о шести погибших, в том числе двоих детях, и десяти пострадавших.  

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