Число погибших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до семи

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Дагестане после взрыва на АЗС спасатели извлекли из-под завалов трех человек, сообщило МЧС в телеграм-канале. Всего пострадали 17 человек, из низ семеро погибли, в том числе двое детей.

Глава республики Сергей Меликов писал в телеграм-канале о шести погибших, в том числе двоих детях, и десяти пострадавших.

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