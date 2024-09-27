Электроснабжение пригорода Махачкалы было нарушено из-за взрыва на АЗС

Фото: Филиал «Дагэнерго» / Telegram

Взрыв на АЗС в Дагестане привел к отключению подачи электричества в населенные пункты рядом с Махачкалой, сообщает «Дагэнерго».

«В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов», — говорится в сообщении.

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По информации компании, аварийные бригады уже приступили к восстановлению подачи электричества, «часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам».

Специалисты «Дагэнерго» осматривают поврежденные энергообъекты на предмет того, когда можно будет окончательно вернуть подачу света потребителям.

Взрыв на заправке произошел вечером 27 сентября в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе.

После взрыва на АЗС начался пожар. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок, пострадали десять.