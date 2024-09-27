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Электроснабжение пригорода Махачкалы было нарушено из-за взрыва на АЗС

Фото: Филиал «Дагэнерго» / Telegram
Фото: Филиал «Дагэнерго» / Telegram

Взрыв на АЗС в Дагестане привел к отключению подачи электричества в населенные пункты рядом с Махачкалой, сообщает «Дагэнерго».

«В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов», — говорится в сообщении.

Электроснабжение пригорода Махачкалы было нарушено из-за взрыва на АЗС
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По информации компании, аварийные бригады уже приступили к восстановлению подачи электричества, «часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам».

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Специалисты «Дагэнерго» осматривают поврежденные энергообъекты на предмет того, когда можно будет окончательно вернуть подачу света потребителям.

Взрыв на заправке произошел вечером 27 сентября в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе.

После взрыва на АЗС начался пожар. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок, пострадали десять.

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Дагестан АЗС взрыв электроснабжение
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