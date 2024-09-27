Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 10
Десять человек получили ожоги и осколочные травмы в результате взрыва и пожара на АЗС в Дагестане, сообщило МЧС России.
По данным министерства, пострадавшими считаются 15 человек, «из них пятеро погибли, включая ребенка».
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
В минздраве региона заявили, что раненых в состоянии средней тяжести направили в больницу. Лечение пострадавших находится на контроле врио министра здравоохранения региона Ярослава Глазова. На место также выехал глава республики Сергей Меликов.
Взрыв произошел 27 сентября вечером в поселке Новый Хушет, на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После взрыва на АЗС начался пожар. Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).
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