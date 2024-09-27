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Общество ,  
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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 10

Десять человек получили ожоги и осколочные травмы в результате взрыва и пожара на АЗС в Дагестане, сообщило МЧС России.

По данным министерства, пострадавшими считаются 15 человек, «из них пятеро погибли, включая ребенка».

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в Дагестане
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В минздраве региона заявили, что раненых в состоянии средней тяжести направили в больницу. Лечение пострадавших находится на контроле врио министра здравоохранения региона Ярослава Глазова. На место также выехал глава республики Сергей Меликов.

Взрыв произошел 27 сентября вечером в поселке Новый Хушет, на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После взрыва на АЗС начался пожар. Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

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