 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пять человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане

МЧС сообщило о пяти погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
Еще четверо пострадали. Огнем охвачено 1500 кв. м. Здание заправки разрушено, сообщило МЧС

При взрыве на АЗС в Дагестане, по предварительным данным, погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, огнем охвачено 1500 кв. м. Здание заправки разрушено. Техстанция и столовая горят на площади 500 кв. м. Два легковых автомобиля и грузовик были повреждены.

Пять человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане
Video

Минздрав региона ранее сообщил о четырех погибших, в том числе одном ребенке.

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным МЧС, взрыв произошел при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выехал на место. Прокуратура начала проверку.

В августе прошлого года произошел взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе Махачкалы. Ему предшествовал пожар на станции технического обслуживания. Тогда взорвалась хранившаяся в одном из помещений селитра. В результате были повреждены более 400 строений, погибли 35 человек, более 100 пострадали. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). После этого в республике закрыли 150 заправок.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
АЗС взрыв Махачкала
Материалы по теме
Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в Дагестане
Общество
На АЗС в Махачкале произошел взрыв
Общество
Глава Дагестана выехал на место взрыва на автозаправке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 18:09
Ильский НПЗ войдет в состав КНГК ХолдингаПресс-релиз, 19:27
«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл чемпиона КХЛСпорт, 19:22
В Москве обсудили перспективы делового партнерства с КазахстаномОтрасли, 19:20
Смоленский губернатор представил идеи по модернизации «Почты России»Пресс-релиз, 19:12
Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в ДагестанеОбщество, 19:04
На Украине предложили забирать счета у пенсионеров-переселенцевЭкономика, 19:03
Мексика и Венгрия заявили о планах стать «Друзьями мира» по УкраинеПолитика, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к EuroclearИнвестиции, 19:01
Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте⁠Политика, 18:56
Глава Дагестана выехал на место взрыва на автозаправкеОбщество, 18:56
Пять человек погибли при взрыве на АЗС в ДагестанеОбщество, 18:54
Газпромбанк и «Дом.РФ» разместили новый выпуск ипотечных облигацийПресс-релиз, 18:52
UFC назвал новую дату боя лучшего российского тяжеловесаСпорт, 18:51
На Российской энергетической неделе обсудили переработку зольных отходовОтрасли, 18:46