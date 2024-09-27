Пять человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане
При взрыве на АЗС в Дагестане, по предварительным данным, погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщило МЧС России в телеграм-канале.
По данным ведомства, огнем охвачено 1500 кв. м. Здание заправки разрушено. Техстанция и столовая горят на площади 500 кв. м. Два легковых автомобиля и грузовик были повреждены.
Минздрав региона ранее сообщил о четырех погибших, в том числе одном ребенке.
По данным МЧС, взрыв произошел при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выехал на место. Прокуратура начала проверку.
В августе прошлого года произошел взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе Махачкалы. Ему предшествовал пожар на станции технического обслуживания. Тогда взорвалась хранившаяся в одном из помещений селитра. В результате были повреждены более 400 строений, погибли 35 человек, более 100 пострадали. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). После этого в республике закрыли 150 заправок.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов