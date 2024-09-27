При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
При взрыве на АЗС в поселке Новый Хушет городского округа Махачкала погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщил минздрав региона в телеграм-канале.
Еще четверо пострадали, они получили осколочные ранения и ожоги. «Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
На место выехали десять машин скорой помощи.
Взрыв на АЗС произошел на федеральной трассе в Карабудахкентском районе, сообщила администрация. Там возник пожар. По данным МЧС, взрыв случился при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выехал на место и поручил всем ведомствам оказать всю необходимую помощь. «Взрыв на автозаправке на федеральной трассе. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал он.
Прокуратура Дагестана начала проверку «в связи с возгоранием на автозаправочной станции», говорится в телеграм-канале ведомства.
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