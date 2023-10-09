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В Дагестане закрыли 150 автозаправок после взрыва в Махачкале

Генпрокуратура заявила о закрытии 150 АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 г.
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 г. (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Прокуроры в Дагестане проверили более 650 автозаправок и станций техобслуживания машин, в итоге 150 заправок закрыли за различные нарушения, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

При проверке были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. Среди них — отсутствие лицензии, нарушение требований к эксплуатации взрывопожароопасного объекта, привлечение к работе на таких объектах необученных и неаттестованных лиц, уточнили в ведомстве.

Прокуратура Левашинского района возбудила дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после проверки автозаправки на окраине села Хаджалмахи. Кроме того, собственник АЗС «Люкс» в городе Избербаш попал под уголовную статью, потому что заправка с 2019 года работала без лицензии. Работу обеих автозаправок приостановили.

«В городе Дагестанские Огни, Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 т», — отметили в Генпрокуратуре, добавив, что взрывоопасное вещество переместили в безопасное место.

Всего в рамках проверки прокуроры составили свыше 1,3 тыс. актов реагирования.

Проверку решили провести после взрыва на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы 14 августа. Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения — автозаправку и другие здания.

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В результате пожара взорвалась хранившаяся в одном из помещений селитра. Мощным взрывом были повреждены более 400 строений, погибли 35 человек, более 100 пострадали.

СК тогда завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса). Ростехнадзору поручили проверить все автозаправочные станции на территории Дагестана.

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Дагестан Генпрокуратура АЗС автозаправки
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