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Правительство рассмотрит вопрос о звании «Заслуженный работник IT»

Ввести звание «Заслуженный работник IT Российской Федерации» предложила АРПП «Отечественный софт» с целью «нематериального поощрения лидеров отрасли». В правительстве пообещали рассмотреть этот вопрос
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Правительство рассмотрит вопрос о представлении к госнаградам отличившихся IT-специалистов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует в том числе IT-отрасль).

С соответствующим предложением ранее выступила ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Она направила Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву письма, в которых рассказала об инициативе.

АРПП предложила ввести в России почетное звание «Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации». В организации пояснили, что сегодня российские разработчики «ведут масштабную работу над повышением качества и зрелости отечественных программных продуктов с учетом обратной связи от пользователей и в полном соответствии с требованиями законодательства [России] по безопасности». Новое звание, по мнению членов АРПП, стоит ввести для «нематериального поощрения лидеров отрасли».

«Подтверждаем, что письмо поступило в аппарат правительства. Оно будет рассмотрено в установленном порядке», — сказал представитель аппарата Григоренко.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В Минцифры также подтвердили изданию получение соответствующего письма:

«У нас уже есть награда «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», и мы давно обсуждаем с отраслью введение аналогичного звания для работников сферы информационных технологий. Обсуждаем сейчас реализацию такой инициативы», — сообщил представитель ведомства.

В АРПП полагают, что новое звание также будет способствовать развитию культуры независимости от импортируемых IT-решений у руководителей организаций, владельцев бизнеса. Ее формирование важно для достижения целевых показателей и задач по национальным целям «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» и «Технологическое лидерство», установленных президентом, говорится в письме.

Почетное звание «Заслуженный работник связи и информации» было учреждено в России в 2018 году. Его присваивают за заслуги в развитии и совершенствовании связи, развитии российских СМИ и создании социально значимых проектов, получивших признание общественности и профессионального сообщества. По состоянию на 2024 год это звание было присвоено 122 лицам.

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