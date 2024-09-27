Правительство рассмотрит вопрос о звании «Заслуженный работник IT»
Правительство рассмотрит вопрос о представлении к госнаградам отличившихся IT-специалистов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует в том числе IT-отрасль).
С соответствующим предложением ранее выступила ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Она направила Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву письма, в которых рассказала об инициативе.
АРПП предложила ввести в России почетное звание «Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации». В организации пояснили, что сегодня российские разработчики «ведут масштабную работу над повышением качества и зрелости отечественных программных продуктов с учетом обратной связи от пользователей и в полном соответствии с требованиями законодательства [России] по безопасности». Новое звание, по мнению членов АРПП, стоит ввести для «нематериального поощрения лидеров отрасли».
«Подтверждаем, что письмо поступило в аппарат правительства. Оно будет рассмотрено в установленном порядке», — сказал представитель аппарата Григоренко.
В Минцифры также подтвердили изданию получение соответствующего письма:
«У нас уже есть награда «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», и мы давно обсуждаем с отраслью введение аналогичного звания для работников сферы информационных технологий. Обсуждаем сейчас реализацию такой инициативы», — сообщил представитель ведомства.
В АРПП полагают, что новое звание также будет способствовать развитию культуры независимости от импортируемых IT-решений у руководителей организаций, владельцев бизнеса. Ее формирование важно для достижения целевых показателей и задач по национальным целям «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» и «Технологическое лидерство», установленных президентом, говорится в письме.
Почетное звание «Заслуженный работник связи и информации» было учреждено в России в 2018 году. Его присваивают за заслуги в развитии и совершенствовании связи, развитии российских СМИ и создании социально значимых проектов, получивших признание общественности и профессионального сообщества. По состоянию на 2024 год это звание было присвоено 122 лицам.
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