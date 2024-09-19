Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России
Президент Владимир Путин присвоил телеведущей Оксане Федоровой (Бородиной) звание заслуженной артистки России.
В указе президента говорится, что Федорова была удостоена почетного звания за «заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».
Оксане Федоровой 46 лет. Ведущая окончила Псковскую специальную среднюю школу милиции (в настоящее время Псковский юридический институт ФСИН) и Санкт-Петербургский университет МВД. В начале 2000-х она работала дознавателем в аэропорту Пулково, а также преподавала в родном вузе, параллельно строя карьеру на телевидении.
С 2002 года Федорова ведет детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». В разные периоды времени она также принимала участие в шоу «Маска» и «Танцы со звездами», вела телевизионные программы «Субботний вечер», «Субботник», телеигру «Форт Боярд».
У артистки есть несколько песен: «Права любовь» (совместно с Николаем Басковым), «На шаг один», «Твоя любовь» (совместно с Димой Биланом), а также альбом «На краю любви».
Федорова является победительницей конкурсов красоты «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002; спустя месяц после победы ее лишили титула из-за отказа в участии в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру).
У ведущей также есть собственный благотворительный фонд «Спешите делать добро!», а с 2010 года она занимает пост главного редактора журнала ModaTopical. Кроме того, на протяжении четырех лет Федорова работала директором российского Музея моды, расположенного в Гостином Дворе в Москве.
В 2007 году из-за невозможности совмещать службу в правоохранительных органах с работой на телевидении она уволилась в запас в звании майора милиции. В июне 2022 года артистка получила диплом о втором высшем образовании, окончив музыкальное отделение на факультете искусств МГУ.
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