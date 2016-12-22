Путин учредил почетное звание для журналистов

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий почетные звания «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается, звание «Заслуженный журналист» присваивается «как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности», а также при наличии отраслевых наград (поощрений) органов власти и Союза журналистов России (СЖР).

При присвоении звания журналисту или редактору будут учитываться личные заслуги, в том числе в повышении в обществе авторитета российской журналистики, формировании у людей гражданской позиции и социальной ответственности, а также в создании авторского стиля.

Звание «Заслуженный работник связи и информации» будет присваиваться за заслуги в развитии и совершенствовании связи, развитии российских СМИ и создании социально значимых проектов, получивших признание общественности и профессионального сообщества.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу секретариата СЖР Дениса Токарского, первых претендентов на новые госнаграды определят в августе.