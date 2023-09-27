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В сданном в аренду доме экс-главы Ступино нашли нарколабораторию

В сданном в аренду доме экс-главы Ступино обнаружили нарколабораторию
В доме экс-главы Ступино Назаровой нашли более 3 кг мефедрона, почти 2 тыс. л жидкости для изготовления наркотика и лабораторное оборудование. Там задержали 23-летнего безработного, которому она сдавала помещение
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В доме, принадлежащем экс-главе городского округа Ступино в Подмосковье Вере Назаровой, при обыске нашли два контейнера с более 3 кг мефедрона, 94 пластиковые канистры объемом 20 л с жидким веществом (всего 1880 л) и лабораторное оборудование, сообщил РБК источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

25 сентября сотрудники МВД проводили оперативно-разыскные мероприятия в деревне Знаменское городского округа Кашира, где находится дом, собственником которого является Назарова. Там задержали безработного Сергея Смирнова 2000 года рождения из Рязанской области.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Назарова уже год официально сдавала дом 23-летнему мужчине. По данным канала, возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). По ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

По информации телеграм-канала Baza, в доме кроме Орлова проживали двое граждан Латвии. Один из них объявлен в розыск, другой числится пропавшим без вести.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Вера Назарова занимала пост главы Ступино с 2017 по 2021 год. В январе 2021-го ее освободили от должности на фоне заведенного в 2020 году уголовного дела о взятке в размере 10 млн руб. против ее заместителя Дениса Фунтикова. Он покинул должность.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Ступино нарколаборатотория Подмосковье
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