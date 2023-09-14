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Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по наркотической статье

Артистка РАМТа Рамиля Искандер арестована по статье о сбыте наркотиков
Заслуженную артистку России, актрису РАМТа Рамилю Искандер арестовали по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере после того, как у нее нашли амфетамин, кокаин и 2 кг мефедрона
Рамиля Искандер
Рамиля Искандер (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) заключили под стражу после обнаружения наркотических веществ в ее доме и машине, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Согласно их данным, в ходе обыска в доме артистки в конце августа в рамках возбужденного в феврале пензенским СК дела по п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК (производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в значительном размере группой лиц по предварительному сговору) нашли пластиковую крышку от контейнера под продукты с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что оно содержало амфетамин и 0,05 г кокаина.

Кроме того, в принадлежащей Искандер машине под обшивкой двери нашли два свертка, где, как установили эксперты МВД, содержалось почти 2 кг мефедрона.

Против артистки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере). Это дело объединили с февральским в одно производство. Искандер может грозить до 20 лет лишения свободы.

В то же время телеграм-канал SHOT пишет, что артистка пошла на сделку со следствием, чтобы ее дело выделили в отдельное производство. По его информации, она назвала имя Максима Рудакова, которого задержали 1 сентября в Пензенской области. В своей машине он вез 53 свертка с 10 кг мефедрона. После его задержания дело Искандер выделили в отдельное производство.

Первым о задержании и аресте артистки сообщил телеграм-канал Baza. После этого в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ) заявили, что Искандер в спектаклях заменят другие артисты, передавало «РИА Новости».

РБК направил запрос в РАМТ и ГУ МВД по Москве.

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Рамиля Искандер родилась 24 июня 1977 года. В 1999 году она окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. С 1997 по 1999 год работала в Челябинском театре юного зрителя, а с 1999 по 2002 год — в Челябинском театре драмы. С 2003 года — член труппы Российского академического молодежного театра.

Искандер в РАМТе исполняет роли в спектаклях «Денискины рассказы» (Марья Петровна), «Чехов-gala» (Татьяна Алексеевна), «Людоедик» (мама), «Ромео и Джульетта» (Капулетти, мать), «Свои люди — сочтемся» (Устинья Наумовна).

В 2013 году артистка получила премии города Москвы за роли в спектаклях «Алые паруса», «Чехов-gala» и «Rock'n'roll». В 2021 году она получила звание заслуженной артистки России.

Кроме работы в театре, Искандер снималась в кино, в частности в фильме «Царь» режиссера Павла Лунгина (2009), и сериалах «Людмила Гурченко» и «Родина». Также она озвучивала ряд фильмов, в том числе «Вики Кристина Барселона», «Дориан Грей», «Шерлок Холмс», «Черный лебедь» и др.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
РАМТ наркотики арест кокаин амфетамин актриса
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