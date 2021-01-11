Губернатор Подмосковья назначил нового главу городского округа Ступино

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Обязанности нового исполняющего обязанности главы администрации городского округа Ступино будет исполнять Сергей Мужальских, занимавший до этого пост первого заместителя главы города Серпухова.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом правительства области и главами муниципалитетов, сообщается в Telegram Воробьева.

Вера Назарова, которая была главой городского округа Ступино с октября 2017 года, покинет эту должность. РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Подмосковья о причинах отставки Назаровой.